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Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов, Елена Малышева и другие звезды смеялись и плакали на премьере фильма «Примадонна»

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Алика Смехова с сыном Артемом

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15 октября в московском кинотеатре «Времена года» прошла премьера искрометной комедии «Примадонна» с Мерил Стрип и Хью Грантом в главных ролях.

Комедийная драма «Примадонна» вышла в Голливуде еще два года назад, но до России добралась лишь сейчас. На закрытой премьере в столичном кинотеатре «Времена года» собралось множество российских знаменитостей, которые привели с собой близких — например, Александр Стриженов позировал фотографам с дочкой Сашей, а Алика Смехова — с сыном Артемом.

Особое внимание к себе привлекла нестареющая телеведущая и врач Елена Васильевна Малышева — для этого вечера она выбрала эффектную золотую накидку и юбку, отделанную перьями.

Также на мероприятии были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов и Светлана Егорова, Александр Носик, Арина Шарапова, Юрий и Инна Жирковы, Стефания Маликова и другие.

«Примадонна» — это не совсем традиционный фильм из жанра success story («история успеха»). Это история Флоренс Фостер Дженкинс (в исполнении Мерил Стрип, получившей за эту роль свою 20-ю номинацию на «Оскар»), образ которой уже использовался в картине «Маргарита», а теперь она удостоилась настоящего байопика. Всю жизнь Флоренс мечтала петь и выступить на сцене Карнеги-холла. В своем страстном стремлении она нашла горячую поддержку у мужа, сэра Сен-Клэра Бэйфилда (в исполнении Хью Гранта) и, если так можно сказать, пришла к успеху. Но во всей этой истории есть подвох: пела Дженкинс чудовищно.

Фильм в прокате с 18 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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