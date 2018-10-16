Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов, Елена Малышева и другие звезды смеялись и плакали на премьере фильма «Примадонна»

Комедийная драма «Примадонна» вышла в Голливуде еще два года назад, но до России добралась лишь сейчас. На закрытой премьере в столичном кинотеатре «Времена года» собралось множество российских знаменитостей, которые привели с собой близких — например, Александр Стриженов позировал фотографам с дочкой Сашей, а Алика Смехова — с сыном Артемом.

Особое внимание к себе привлекла нестареющая телеведущая и врач Елена Васильевна Малышева — для этого вечера она выбрала эффектную золотую накидку и юбку, отделанную перьями.

Также на мероприятии были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Влад Топалов и Светлана Егорова, Александр Носик, Арина Шарапова, Юрий и Инна Жирковы, Стефания Маликова и другие.