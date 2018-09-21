Валерия Гай Германика представила первый в России рэп-сериал

«"Бонус" — история не про подростков, это уже взрослые люди в наше время. У нас здесь выступал Хаски, например, есть Face, в 20 лет они состоявшиеся люди, бизнесмены. Кинематограф не делится на фильмы про подростков, пенсионеров или людей среднего возраста, это кристаллизованное, чистое, современное искусство. Мы идем в ногу со временем. А кто не идет, тот со временем исчезает. Мне понравилось, что это история про рэпера, про современное искусство, про субкультуру», — пояснила режиссер.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru