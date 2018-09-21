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Валерия Гай Германика представила первый в России рэп-сериал

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия Гай Германика со спутником

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Звезды ТНТ и другие гости поздравили Валерию Гай Германику с премьерой.

Скандально известный режиссер Валерия Гай Германика решилась на смелый эксперимент. При поддержке телеканала ТНТ она сняла первый в России рэп-сериал «Бонус», презентация которого состоялась 20 сентября в «Москва-Сити», на 58-м этаже башни «Империя». Ее поддержали иполнители главных ролей — Артем Сучков, Алексей Литвиненко, Лана Райдер и другие. Специальным гостем мероприятия стал рэпер Пахом, а открыл вечер популярный рэп-исполнитель Хаски.

«"Бонус" — история не про подростков, это уже взрослые люди в наше время. У нас здесь выступал Хаски, например, есть Face, в 20 лет они состоявшиеся люди, бизнесмены. Кинематограф не делится на фильмы про подростков, пенсионеров или людей среднего возраста, это кристаллизованное, чистое, современное искусство. Мы идем в ногу со временем. А кто не идет, тот со временем исчезает. Мне понравилось, что это история про рэпера, про современное искусство, про субкультуру», — пояснила режиссер.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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