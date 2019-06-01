Валерия, Альбина Джанабаева и другие звезды приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца»

В субботу, 1 июня, в шестидесяти городах России состоялся традиционный благотворительный забег «Зеленый марафон Бегущие сердца».

В московском марафоне, прошедшем в самом сердце столицы, у стен Кремля, по традиции приняли участие многие знаменитости, среди которых были замечены Валерия, Татьяна Волосожар, Альбина Джанабаева, Дарья Повереннова, Маргарита Мамун, Любовь Толкалина, Митя Фомин, Илья Бачурин, а также организаторы забега – Наталья Водянова и Полина Куценко. Всего в Москве ожидалось около десяти тысяч участников забега, сообщал ТАСС со ссылкой на организаторов.