Валерия, Альбина Джанабаева и другие звезды приняли участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца»

В субботу, 1 июня, в шестидесяти городах России состоялся традиционный благотворительный забег «Зеленый марафон Бегущие сердца».
В московском марафоне, прошедшем в самом сердце столицы, у стен Кремля, по традиции приняли участие многие знаменитости, среди которых были замечены Валерия, Татьяна Волосожар, Альбина Джанабаева, Дарья Повереннова, Маргарита Мамун, Любовь Толкалина, Митя Фомин, Илья Бачурин, а также организаторы забега – Наталья Водянова и Полина Куценко. Всего в Москве ожидалось около десяти тысяч участников забега, сообщал ТАСС со ссылкой на организаторов.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В этом году участникам забега предлагались три дистанции на выбор — 4,2 км, 10 км, а также 42 км 195 м — классическая марафонская дистанция.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Напомним, одним из организаторов Зеленого марафона «Бегущие сердца» является фонд «Обнаженные сердца», созданный Натальей Водяновой.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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