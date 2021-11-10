Вадим Галыгин, Антон Богданов и другие звезды посетили премьеру фильма «Друг на продажу»
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Одним из первых на красной ковровой дорожке появился актер и юморист Вадим Галыгин, которому досталась комедийная роль богатого бизнесмена, желающего заняться политической деятельностью и гонящегося за хайпом, чтобы не быть хуже Ольги Бузовой.
Хотя Вадим и отметил, что роль у него более второстепенная, но все-таки персонаж получился очень ярким, характерным и в какой-то степени смешным — как и сам Галыгин.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Актер Антон Пампушный, исполнитель главной роли, специально прилетел на премьеру из Германии, но по окончании фильма спешил на самолет, хотя сделать фото с коллегами и поклонниками все-таки успел. Добавим, что Антону досталась роль сотрудника полиции Ивана.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
А вот Антон Богданов, известный многим телезрителям по ситкому «Реальные пацаны», на премьерный показ немного опоздал, но подоспел вовремя, когда уже происходила кульминация действия.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Поддержать съемочную группу пришел певец Артем Качер, который исполнил саундтрек к фильму с говорящим названием «Дружба».
К сожалению, на мероприятии отсутствовала исполнительницы женских ролей. Актриса Ирина Антоненко, в отличие от коллеги Антона Пампушного, не смогла приехать из-за границы. Известно, что сейчас она живет в Америке и активно строит карьеру в Голливуде. Также не было Мирославы Карпович и Валерии Дергилевой.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Напомним, что по сюжету Иван (Антон Пампушный) и Катя (Ирина Антоненко) любят друг друга и хотят быть вместе всю жизнь, но их идиллию очень часто нарушает лучший друг Гоша (Антон Богданов), который постоянно ввязывается в какие-то непонятные истории. Хотя у него есть цель — стать успешным и богатым.
Чтобы решить свои проблемы, Гоша создает фейковое брачное агентство, а главным женихом делает своего приятеля Ивана, которого всем рекламирует как красивого и молодого миллионера.
Удастся ли Гоше получить с этого выгоду? Как к этой идее отнесется сам Иван? Ответы на эти вопросы зрители смогут узнать уже 11 ноября — именно в этот день картина выходит в широкий прокат.
Фото, видео: Макс Светский / Passion.ru