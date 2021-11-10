Вадим Галыгин, Антон Богданов и другие звезды посетили премьеру фильма «Друг на продажу»

Напомним, что по сюжету Иван (Антон Пампушный) и Катя (Ирина Антоненко) любят друг друга и хотят быть вместе всю жизнь, но их идиллию очень часто нарушает лучший друг Гоша (Антон Богданов), который постоянно ввязывается в какие-то непонятные истории. Хотя у него есть цель — стать успешным и богатым.

Чтобы решить свои проблемы, Гоша создает фейковое брачное агентство, а главным женихом делает своего приятеля Ивана, которого всем рекламирует как красивого и молодого миллионера.

Удастся ли Гоше получить с этого выгоду? Как к этой идее отнесется сам Иван? Ответы на эти вопросы зрители смогут узнать уже 11 ноября — именно в этот день картина выходит в широкий прокат.