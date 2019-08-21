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В Сети восхитились девушкой, устроившей себе фотосессию в переполненном людьми вагоне метро

Джессика Джордж не обращала внимание на удивленных пассажиров и наслаждалась съемкой на фронтальную камеру, в то время как многие пользователи признались, что стесняются даже делать селфи дома.

Девушка позирует в метро

Фото: Twitter

Пока сотни психологов да коучей по саморазвитию твердят о важности любви к самому себе, многие задаются вопросом, что именно вкладывается в это понятие. В одной книге написано о расслабляющей ванне и просмотре комедий в выходной, а в другой советуют уволиться с работы и отправиться путешествовать по миру. Тем временем Джессика Джордж из Нью-Йорка, кажется, нашла свой собственный рецепт счастья.

Она, словно не замечая наполненный людьми вагон метро, устроила себе фотоссесию на фронтальную камеру телефона. Выбирая самые разные ракурсы, девушка без стеснения позировала и старалась ради будущих фотографий, в то время как окружающие ее люди удивленно смотрели на необычную модель и снимали ее на телефон.

Именно благодаря съемке одного из пассажиров, который опубликовал видео в социальную сеть, о Джессике узнал весь Интернет — и мигом взорвался восторгами и комплиментами.

«Быть уверенным в том, чтобы делать это перед окружающими, очень важно. У меня никогда не получалось», «Каково это — не иметь социальной тревожности?», «Я даже смотреть это видео без смущения не могу, меня переполняют эмоции!», «Боже мой, я бы умерла за ее уверенность в себе», «Мне неловко даже за селфи, которые я делаю в собственном доме», — восхищались пользователи.

Некоторые отметили, что в метро освещение действительно хорошее и терять хороший кадр из-за смущения ни к чему, передает британское издание Daily Mail.

Сама Джессика Джордж быстро узнала о популярности и незамедлительно отреагировала на отклики пользователей, опубликовав несколько кадров из получившейся фотосессии в вагоне. Она поблагодарила всех за добрые слова и попросила распространять позитив, чтобы поднимать друг другу настроение.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Twitter

Видео: Twitter