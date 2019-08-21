В Сети восхитились девушкой, устроившей себе фотосессию в переполненном людьми вагоне метро

Пока сотни психологов да коучей по саморазвитию твердят о важности любви к самому себе, многие задаются вопросом, что именно вкладывается в это понятие. В одной книге написано о расслабляющей ванне и просмотре комедий в выходной, а в другой советуют уволиться с работы и отправиться путешествовать по миру. Тем временем Джессика Джордж из Нью-Йорка, кажется, нашла свой собственный рецепт счастья.

Она, словно не замечая наполненный людьми вагон метро, устроила себе фотоссесию на фронтальную камеру телефона. Выбирая самые разные ракурсы, девушка без стеснения позировала и старалась ради будущих фотографий, в то время как окружающие ее люди удивленно смотрели на необычную модель и снимали ее на телефон.