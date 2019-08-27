В Сети ужаснулись посылке из онлайн-магазина с одеждой за 9 тысяч рублей, переполненной пауками

Как только Джорджия открыла коробку, то поняла, что лучше бы никогда это не делала: по одежде ползало много пауков в 2-3 сантиметра по размеру, которые быстро решили перебраться на кровать к незадачливой покупательнице. Кроме того, в вещах осталось много других представителей паукообразных — только на этот раз мертвых.

Джорджия решительно настроилась отправить все вещи обратно в магазин, пусть уже и без половины восьмилапых гостей — часть из них, которая попыталась устроить побег, была выброшена в окно в салфетках.

Пользователи Сети были в ужасе, когда девушка опубликовала фото на страничке в соцсети: «Боже, что за чертовщина!», «Мне очень страшно», «Никогда больше не стану заказывать где-либо одежду», «Что насчет откладывания яиц? Немедленно отправь вещи обратно!».