В Сети ужаснулись посылке из онлайн-магазина с одеждой за 9 тысяч рублей, переполненной пауками

Многие из нас пользуются доставкой вещей из интернета. Причин много: может, нужное платье находится в другой стране, а может до центра ехать просто лень, и лучше уж пусть гора идет к Магомету. Так обычно живет и 21-летняя Джорджия Рэттрей, которая совершила покупку на 9 тысяч рублей в онлайн-магазине. Однако вместе с нарядом, выбранным на праздник, к ней приехали и пауки.
Фото: Twitter
Как только Джорджия открыла коробку, то поняла, что лучше бы никогда это не делала: по одежде ползало много пауков в 2-3 сантиметра по размеру, которые быстро решили перебраться на кровать к незадачливой покупательнице. Кроме того, в вещах осталось много других представителей паукообразных — только на этот раз мертвых.
Джорджия решительно настроилась отправить все вещи обратно в магазин, пусть уже и без половины восьмилапых гостей — часть из них, которая попыталась устроить побег, была выброшена в окно в салфетках.
Пользователи Сети были в ужасе, когда девушка опубликовала фото на страничке в соцсети: «Боже, что за чертовщина!», «Мне очень страшно», «Никогда больше не стану заказывать где-либо одежду», «Что насчет откладывания яиц? Немедленно отправь вещи обратно!».
За купленные ею комбинезон, бикини, платья и шорты девушке вернули деньги и полностью заменили одежду. Джорджия осталась довольной высоким уровнем обслуживания, и, как передает британское издание The Sun, призналась, что намерена вновь совершать покупки в любимом магазине, несмотря на разовую неудачу.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos, Twitter