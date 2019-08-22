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В Сети поддержали женщину, накормившую мясом мальчика из веганской семьи

13-летний подросток сам попросил мясной рулет, заявив, что в школе также питается продуктами животного происхождения.

Рассуждать и спорить о веганстве можно бесконечно. Одни уверены, что без мяса прожить нельзя, потому что люди — это хищники, а другие считают, что все необходимые витамины можно получать из бобовых, овощей, фруктов и любой другой еды, которая не включает в себя насилие над животными. Так или иначе, каждый самостоятельно приходит к определенному мнению, но насильно навязывать чью-либо позицию — плохой вариант.

В этом убедились пользователи Сети, когда прочитали историю женщины, накормившей мясом мальчика из семьи веганов. Так случилось, что 13-летний подросток остался на ужин в гостях из-за опоздания родителей. Хоть те и попросили приготовить для сына блюда веганского типа, сам мальчик есть только морковь и картофель отказался. Вместо этого он попросил мясной рулет, которым ужинала семья, добавив, что сам регулярно питается мясом в школе.

Однако родители, узнав о ситуации с ужином, сильно разозлились.

«Они сказали, что мы плохо влияем и хотим убедить его отказаться от веганства. Хотя это был его выбор — поесть наше блюдо, а не приготовленное для него отдельно», — рассказала пользовательница.

Теперь подросток в ежовых рукавицах и не имеет права даже общаться с сыном этой семьи, хотя они дружат не один год. Как передает издание Лента.ру, в Сети такой позиции не поняли и осудили веганскую семью, которая принуждает ребенка жить так, как он не хочет.

«Сам веган и совершенно согласен с вами. Плевать на родителей, которые так контролируют», «И так понятно, что он не веган, учитывая, что ест мясо в школе», «Мальчик достаточно взрослый, чтобы самому принимать решения, и, как хорошая хозяйка, ты поделилась с гостем тем блюдом, которое он хотел», — недоумевали пользователи, поддерживая девушку.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos