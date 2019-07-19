Невесту, высмеявшую вечерние наряды своих подружек, жестко раскритиковали в Сети

«Кто вообще разрешил носить одной девушке ковбойские сапоги?», «Кто заставлял тебя выбирать такой ужасный цвет, леди? Кто?!», «Нет стиля, который позволил бы этому цвету выглядеть даже отдаленно хорошо», «Чем я дольше я смотрю на это, тем плачевнее выглядит ситуация», «Мужчина выглядит неопрятным, штаны слишком огромные, а платья у подружек невесты просто отвратительные. Научись выбирать вещи», — писали ошарашенные пользователи.

Они не одобрили ни шлепанцы и ковбойские сапоги под неоновые платья, ни сам цвет, ни одежду остальных гостей, передает британское издание Daily Mail. Словом, беды невесты не закончились на торжестве: негодование продолжили и в Интернете, правда негатив уже был направлен на саму невесту.