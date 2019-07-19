Невесту, высмеявшую вечерние наряды своих подружек, жестко раскритиковали в Сети

Колесо сансары дало оборот: злобная невеста, которая решила пожаловаться на плохой выбор платьев подружек невест, в итоге сама оказалась высмеяна пользователями.
Долгожданной поддержки девушка из Флориды не получила. Она обратилась к пользователям с резкими критикующими внешний вид одной из девушек комментариями, мол, платье сильно полнит, фасон неудачный, зачем было вообще покупать такую одежду. На расстроенную невесту ополчились все пользователи: они не поняли, зачем было выделять по $50 каждой подружке невесты на такие ужасные и некрасивые платья, цвет которых, на минуту, выбрала сама виновница торжества.
Фото: Facebook
«Кто вообще разрешил носить одной девушке ковбойские сапоги?», «Кто заставлял тебя выбирать такой ужасный цвет, леди? Кто?!», «Нет стиля, который позволил бы этому цвету выглядеть даже отдаленно хорошо», «Чем я дольше я смотрю на это, тем плачевнее выглядит ситуация», «Мужчина выглядит неопрятным, штаны слишком огромные, а платья у подружек невесты просто отвратительные. Научись выбирать вещи», — писали ошарашенные пользователи.
Они не одобрили ни шлепанцы и ковбойские сапоги под неоновые платья, ни сам цвет, ни одежду остальных гостей, передает британское издание Daily Mail. Словом, беды невесты не закончились на торжестве: негодование продолжили и в Интернете, правда негатив уже был направлен на саму невесту.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos
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