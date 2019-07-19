logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Невесту, высмеявшую вечерние наряды своих подружек, жестко раскритиковали в Сети

Девушка надеялась найти поддержку у пользователей, однако вина за плохой цвет и отсутствие опрятного внешнего вида других гостей в итоге легла на плечи виновницы торжества.

Колесо сансары дало оборот: злобная невеста, которая решила пожаловаться на плохой выбор платьев подружек невест, в итоге сама оказалась высмеяна пользователями.

Долгожданной поддержки девушка из Флориды не получила. Она обратилась к пользователям с резкими критикующими внешний вид одной из девушек комментариями, мол, платье сильно полнит, фасон неудачный, зачем было вообще покупать такую одежду. На расстроенную невесту ополчились все пользователи: они не поняли, зачем было выделять по $50 каждой подружке невесты на такие ужасные и некрасивые платья, цвет которых, на минуту, выбрала сама виновница торжества.

Фото: Facebook

«Кто вообще разрешил носить одной девушке ковбойские сапоги?», «Кто заставлял тебя выбирать такой ужасный цвет, леди? Кто?!», «Нет стиля, который позволил бы этому цвету выглядеть даже отдаленно хорошо», «Чем я дольше я смотрю на это, тем плачевнее выглядит ситуация», «Мужчина выглядит неопрятным, штаны слишком огромные, а платья у подружек невесты просто отвратительные. Научись выбирать вещи», — писали ошарашенные пользователи.

Они не одобрили ни шлепанцы и ковбойские сапоги под неоновые платья, ни сам цвет, ни одежду остальных гостей, передает британское издание Daily Mail. Словом, беды невесты не закончились на торжестве: негодование продолжили и в Интернете, правда негатив уже был направлен на саму невесту.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!