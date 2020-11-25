В Госдуме оценили предложение запретить продажу крепких напитков 1 и 2 января

Однако, по данным Агентства городских новостей «Москва», в Государственной Думе подобную инициативу не оценили. «Такого образа решения вот так не принимаются. Захотели – направили письмо и запретили за месяц до Нового года. Наверное, этому должна предшествовать серьезная подготовка и пропаганда здорового образа жизни. Я сам не пью и понимаю людей, которые не принимают алкоголь. Но взять и другим людям запретить покупать спиртное – мне кажется, перебор. Общество наше не готово. Я не вижу необходимость в этом сейчас», – заявил первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. Чиновник добавил, что россиянам действительно нужно снизить количество потребляемого алкоголя, но смысла в том, чтобы запретить его продажу в праздники, нет никакого.

Фото: depositphotos

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