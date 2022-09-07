В России поставили новый мюзикл по песням группы «Секрет»

5 сентября в Московском дворце молодежи театральная компания «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачева («Шахматы», «Призрак Оперы», MAMMA MIA!, CHICAGO, CATS и др.) прошла презентация нового оригинального мюзикла по песням группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой!». В спектакль, по форме напоминающий Mamma Mia!, а по настроению — на La-La Land, войдут 22 лучших хита легендарной ленинградской четвёрки. Артисты представили 5 песен в совершенно новых аранжировках.

События романтической истории разворачиваются в Ленинграде 80-х. С одной стороны — белые ночи, разводные мосты, дворы, крыши, квартирники, неформалы, фарцовщики и смелая мода. А с другой — конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом.

Режиссером стал Михаил Миронов, работавший в МХТ им. Чехова и телешоу «Вечерний Ургант», а музыкальным руководителем — Евгений Загот, который в этом году был удостоен премии «Золотая Маска» за работу в мюзикле «Шахматы». За хореографию отвечает Ирина Кашуба, последними громкими постановками которой стали мюзиклы «Шахматы» в Театре МДМ и «Стиляги» в Театре Наций, а также опера «Мазепа» в Большом Театре. Художественным оформлением спектакля занимаются сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Иван Виноградов. Пьесу в соавторстве с режиссером спектакля Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов (фильмы «Время первых», «Мажор», «Метод-2» и др.). Общий художественный контроль и руководство постановкой взяли на себя продюсер Дмитрий Богачев и режиссер Евгений Писарев, последней совместной работой которых стал мюзикл «Шахматы».