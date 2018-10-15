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Приезд Венсана Переса, премьерные показы и звездные гости: как прошел V Фестиваль французского кино в Москве

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Венсан Перес

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В российской столице прошла церемония закрытия V Фестиваля французского кино Le Cinema Francais. Рассказываем, как это было.

В воскресенье 14 октября в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» завершился V Фестиваль французского кино Le Cinema Francais, который проходил при поддержке посольства Франции, Французского Института в России и «Альянс Франсе».

В рамках киносмотра в 16 городах России состоялись премьерные показы лучших французских фильмов этого сезона, таких как «Экстаз» Гаспара Ноэ, «Основано на реальных событиях» Романа Полански, «Черная полоса» с Венсаном Касселем в главной роли и многих других.

Почетным гостем открытия фестиваля стал Венсан Перес, который представил картину «Основано на реальных событиях». Всего за шесть дней фестиваль посетило более 6 тысяч зрителей. Среди них были и российские знаменитости — Ирина Хакамада, Елена Бирюкова, Армен Ерицян и другие.

Куратор смотра Жан-Марк Кентон отметил, что мероприятие с каждым годом набирает все большую популярность. По его словам, главная цель фестиваля состоит в том, чтобы представить российским зрителям все жанровое разнообразие французского кино — от авторских картин до семейных комедий.

Автор: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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