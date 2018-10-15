Приезд Венсана Переса, премьерные показы и звездные гости: как прошел V Фестиваль французского кино в Москве

В воскресенье 14 октября в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» завершился V Фестиваль французского кино Le Cinema Francais, который проходил при поддержке посольства Франции, Французского Института в России и «Альянс Франсе».

В рамках киносмотра в 16 городах России состоялись премьерные показы лучших французских фильмов этого сезона, таких как «Экстаз» Гаспара Ноэ, «Основано на реальных событиях» Романа Полански, «Черная полоса» с Венсаном Касселем в главной роли и многих других.