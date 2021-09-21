В Москве состоится единственный концерт Перукуа с шоу «Голос и космос»

3 октября в московском «Крокус Сити Холле» состоится единственный концерт певицы Перукуа. Она голос самой жизни из Австралии, признанный в мире музыкальный феноменОна исполняет композиции От этники и джазовых стандартов уровня Big Spender и легко переходит к поп-хитам, созданным в содружестве с саунд-продюсерами, работавшими с Кристиной Агилерой и Coldplay.

Певица завоевала огромную аудиторию в России, выступая на Первом канале, на «Усадьбе Джаз» и других фестивалях и даже в рамках уикенда Гран-при России Формулы-1. Под впечатлением от первой поездки в Москву Перукуа записала сингл Russian Soul. И теперь она возвращается, чтобы вновь, как тогда, собрать полный зал.

История ее жизни — сценарий для фильма, только с невыдуманными событиями. Перукуа начинала с традиционного джаза, прославившись еще в Австралии. После первого замужества жила в Америке в индейской общине, приобщаясь к культуре коренного населения, сочетая в музыке индейские мотивы и соул. Позже у нее появилась новая любовь, она переезд в Европу, нашла себя в новой музыке — блюзе, лаунже и электронике. Одна вещь всегда оставалась неизменной — ее вокал.

Сотни концертов, полтора десятка мировых туров и альбомов за спин, а впереди – новая программа «Голос и Космос» 3 октября в Москве.