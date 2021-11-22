В Москве пройдет второй Благотворительный бал фонда Оксаны Федоровой

Второй Русский благотворительный бал организуют Фонд Оксаны Федоровой и «Центр развития инновационных проектов».

В 2009 году в Москве Оксана создала собственный благотворительный фонд, девизом которого стала фраза знаменитого «святого доктора» Фридриха Гааза «Спешите делать добро!». Миссия фонда — создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов по развитию семейных ценностей, нравственных и духовно-исторических традиций России, оказанию адресной помощи детям с ДЦП.

«Традиции благотворительности имеют в России глубокие корни, без таких меценатов как братья Третьяковы, Бахрушины, Савва Мамонтов, Савва Морозов невозможно представить искусство, науку, музыку, которые сегодня являются фундаментом национального культурного достояния. А медицинские корпуса и больницы, построенные на средства меценатов, напоминают нам сегодня о том, какую огромную роль в жизни страны и общества играют благотворители», — комментирует Оксана Федорова.

Фонд модели, певицы, телеведущей и мецената входит в число победителей конкурсов Фонда президентских грантов и грантов мэра Москва. По итогам 2020 года фонд стал победителем Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» в номинации «Вирус добра» за достижения в рамках программы адресной помощи детям с ДЦП.