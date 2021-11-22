В Москве пройдет второй Благотворительный бал фонда Оксаны Федоровой
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Фото: Getty Images
Второй Русский благотворительный бал организуют Фонд Оксаны Федоровой и «Центр развития инновационных проектов».
В 2009 году в Москве Оксана создала собственный благотворительный фонд, девизом которого стала фраза знаменитого «святого доктора» Фридриха Гааза «Спешите делать добро!». Миссия фонда — создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов по развитию семейных ценностей, нравственных и духовно-исторических традиций России, оказанию адресной помощи детям с ДЦП.
«Традиции благотворительности имеют в России глубокие корни, без таких меценатов как братья Третьяковы, Бахрушины, Савва Мамонтов, Савва Морозов невозможно представить искусство, науку, музыку, которые сегодня являются фундаментом национального культурного достояния. А медицинские корпуса и больницы, построенные на средства меценатов, напоминают нам сегодня о том, какую огромную роль в жизни страны и общества играют благотворители», — комментирует Оксана Федорова.
Фонд модели, певицы, телеведущей и мецената входит в число победителей конкурсов Фонда президентских грантов и грантов мэра Москва. По итогам 2020 года фонд стал победителем Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» в номинации «Вирус добра» за достижения в рамках программы адресной помощи детям с ДЦП.
Фото: Пресс-служба
Русский благотворительный бал — яркое событие в жизни столицы, объединяющее традиции благотворительности и меценатства и культуру балов царских времен. Бал открывает зимний бальный сезон накануне знаменитых европейских балов в Вене и Дрездене. Гости бала окунутся в волшебную атмосферу прекрасного искусства, а также примут участие в благотворительной лотерее и аукционе. Все средства, собранные в рамках бала фонд Оксаны Федоровой направлен на реализацию двух ключевых программ: «Культура и просвещение» и адресная помощь детям с ДЦП «Я хочу помочь».
Ведущим бала выступит Заслуженный артист России, амбассадор фонда Оксаны Федоровой Александр Олешко.
В рамках мероприятия пройдут танцевальная и музыкальная программы с участием ведущих артистов оперы и балета, известных деятелей культуры и искусства в соответствии с традициями великих европейских балов.
В бале примут участие руководители Совета Федерации и государственной Думы, Министерств и ведомств, банковских ассоциаций и финансовых организаций, губернаторы. Среди почетных гостей ожидаются представители правительства Москвы, депутаты московской городской Думы, послы зарубежных государств, спортсмены, артисты, руководители ведущих предприятий России и объединений предпринимателей.
Заказ билетов по телефону: +7-499-519-04-98.
Аккредитация СМИ: пресс-служба фонда Оксаны Федоровой, Марьяна Бердникова (+7-928-458-54-45), pressa@fedorovafond.ru. Официальный сайт фонда: http://fedorovafond.ru/
Фото: Instagram, East News, Getty Images, Starface