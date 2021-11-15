В Москве покажут лучшие итальянские фильмы — от блокбастеров до независимого кино
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Фото: Пресс-служба
Во время открытия фестиваля в большом зале киноцентра «КАРО 11 Октябрь» покажут роудмуви-комедию «Из Италии на Восток». Ранее фильм демонстрировали на Венецианском кинофестивале и кинофестивале в Нью-Йорке. Картину представят сценаристы Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути — реальные герои истории.
Во время фестиваля RIFF российские зрители увидят 17 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых кинофестивалях, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от докуфикшн до сборников короткого метра. Каждый фильм в нашей стране покажут впервые.
В основном конкурсе RIFF представят сразу несколько фильмов, основанных на реальных событиях. Это мелодрама «Бесконечная весна» о переходном периоде в жизни каждой женщины и криминальная драма «Дыра в голове» о девушке, разыскивающей убийцу отца. «Она говорит со мной» снят по автобиографическому роману Джузеппе Згарби, отца знаменитого искусствоведа Витторио Згарби. В главной роли — одна из ключевых актрис золотого века итальянского кино Стефания Сандрелли.
Фото: Пресс-служба
Еще одна экранизация — «Равнодушные». Это новая версия одноименного романа Альберто Моравии, действие которого перенесли в современный Рим. Главную роль в экранизации 1964 года исполняла Клаудия Кардинале, сейчас же в центре внимания — итало-французская актриса Валерия Бруни-Тедески, лауреат премии «Сезар».
Также в основном конкурсе RIFF — истории о силе человеческого духа «Корабли идут ко дну» и «Атлас», рассказывающие о том, как начать жизнь заново после тяжелых событий. Таков и «Урок любви», история хирурга еврейского происхождения, которого жизнь сводит с семьей неонацистов.
Российские зрители впервые увидят фильм «Исправь меня, если сможешь» — итальянскую версию фильма «Адамовы яблоки». Картина «Авантюристки» расскажет про азартную личную жизнь четырех подруг-любительниц покера.
Зрителей ждет знакомство с неаполитанской мафией в комедии «Добро пожаловать в семью Эспозито», снятой по одноименному роману писателя-юмориста Пино Императоре. А также — погружение в жизнь римских окраин с героями комедии «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения», закрывающей кинофестиваль.
Документальная программа представлена фильмами «Мы — тысяча» и другими картинами. Особым событием станет показ программы «Великие женщины итальянского кинематографа». В нее вошли документальные фильмы «Страсть Анны Маньяни» про первую итальянскую актрису, получившую «Оскар» за лучшую женскую роль, и картина «Алида» про актрису Алиду Валли, снимавшуюся у Альфреда Хичкока и удостоеной «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале 1997 года.
В программу фестиваля вошел также альманах лучшего короткого метра из Италии — «ITALIAN BEST SHORTS: Новые истории».
Все фильмы российским зрителям покажут на языке оригинала с субтитрами. Жюри фестиваля RIFF возглавит режиссер Татьяна Данильянц. На закрытии победителям присудят «Красную дорожку RIFF».
После Москвы RIFF пройдет в Новосибирске (с 21 по 30 ноября в кинотеатре «Победа») и в Санкт-Петербурге (с 3 по 12 декабря в киноцентре «Родина»). А в 2022 году еще более 15 городов России увидят лучшее новое кино из Италии.
Купить билеты можно по ссылке.
Фото: пресс-служба фестиваля