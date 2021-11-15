В Москве покажут лучшие итальянские фильмы — от блокбастеров до независимого кино

Во время открытия фестиваля в большом зале киноцентра «КАРО 11 Октябрь» покажут роудмуви-комедию «Из Италии на Восток». Ранее фильм демонстрировали на Венецианском кинофестивале и кинофестивале в Нью-Йорке. Картину представят сценаристы Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути — реальные герои истории.

Во время фестиваля RIFF российские зрители увидят 17 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых кинофестивалях, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от докуфикшн до сборников короткого метра. Каждый фильм в нашей стране покажут впервые.

В основном конкурсе RIFF представят сразу несколько фильмов, основанных на реальных событиях. Это мелодрама «Бесконечная весна» о переходном периоде в жизни каждой женщины и криминальная драма «Дыра в голове» о девушке, разыскивающей убийцу отца. «Она говорит со мной» снят по автобиографическому роману Джузеппе Згарби, отца знаменитого искусствоведа Витторио Згарби. В главной роли — одна из ключевых актрис золотого века итальянского кино Стефания Сандрелли.