Роскошная Леди Гага, нежная Эмили Блант и другие звезды на красной дорожке и полный список победителей SAG Awards-2019

В минувшее воскресенье, 27 января, за месяц до премии «Оскар», в Лос-Анджелесе состоялась 25-я по счету торжественная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Мероприятие собрало рекордное количество звездных гостей. Красная дорожка буквально светилась от сногсшибательных нарядов голливудских красавиц, которые, в отличие от более сдержанных церемоний Critics’ Choice Awards и Directors’ Guild Awards, на этот раз примерили все самое лучшее.

Одной из самых заметных звезд на красной дорожке традиционно стала Леди Гага, она выбрала классический голливудский стиль. Брэдли Купер пришел на важное для него мероприятие с мамой. Также на красной дорожке и в зале были замечены Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Алек Болдуин с женой, Рики Мартин, Румер Уиллис, Джейн Фонда, Эмма Стоун, Эмили Блант, Марго Робби, Рэйчел Вайс, Констанс Ву и многие другие.

А все самое интересное началось на сцене концертного зала. Гости и участники церемонии чествовали Гленн Клоуз, которая получила награду за главную женскую роль в фильме «Жена». Лучшим актером стал Рами Малек, отмеченный за роль в фильме «Богемская рапсодия».