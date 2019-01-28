Роскошная Леди Гага, нежная Эмили Блант и другие звезды на красной дорожке и полный список победителей SAG Awards-2019

В минувшее воскресенье, 27 января, за месяц до премии «Оскар», в Лос-Анджелесе состоялась 25-я по счету торжественная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Мероприятие собрало рекордное количество звездных гостей. Красная дорожка буквально светилась от сногсшибательных нарядов голливудских красавиц, которые, в отличие от более сдержанных церемоний Critics’ Choice Awards и Directors’ Guild Awards, на этот раз примерили все самое лучшее.
Одной из самых заметных звезд на красной дорожке традиционно стала Леди Гага, она выбрала классический голливудский стиль. Брэдли Купер пришел на важное для него мероприятие с мамой. Также на красной дорожке и в зале были замечены Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Алек Болдуин с женой, Рики Мартин, Румер Уиллис, Джейн Фонда, Эмма Стоун, Эмили Блант, Марго Робби, Рэйчел Вайс, Констанс Ву и многие другие.
А все самое интересное началось на сцене концертного зала. Гости и участники церемонии чествовали Гленн Клоуз, которая получила награду за главную женскую роль в фильме «Жена». Лучшим актером стал Рами Малек, отмеченный за роль в фильме «Богемская рапсодия».
Гильдия киноактеров США наградила не только актеров и актрис полнометражного кино, но и сериальных артистов.
Список победителей SAG Awards-2019:
«Лучшая женская роль»: Гленн Клоуз, «Жена» (также претендовали: Леди Гага — «Звезда родилась», Эмили Блант — «Мэри Поппинс возвращается», Оливия Колман — «Фаворитка», Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»)
«Лучшая мужская роль»: Рами Малек, «Богемская рапсодия» (также претендовали: Кристиан Бэйл — «Власть», Вигго Мортенсен — «Зеленая книга», Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец», Брэдли Купер — «Звезда родилась»)
«Лучшая женская роль второго плана»: Эмили Блант, «Тихое место» (также претендовали: Эми Адамс — «Власть», Марго Робби — «Две королевы», Эмма Стоун — «Фаворитка», Рэйчел Вайс — «Фаворитка»)
«Лучшая мужская роль второго плана»: Махершала Али, «Зеленая книга» (также претендовали: Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?», Адам Драйвер — «Черный клановец», Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик», Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»)
«Лучшая женская роль в комедийном сериале»: Рэйчел Броснахан, «Удивительная миссис Мэйзел» (также претендовали: Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мэйзел», Джейн Фонда — «Грэйс и Фрэнки», Лили Томлин — «Грэйс и Фрэнки», Элисон Бри — «Блеск»)
«Лучшая мужская роль в комедийном сериале» — Тони Шэлуб, «Удивительная миссия Мэйзел» (также претендовали: Генри Уинклер — «Барри», Билл Хэйдер — «Барри», Алан Аркин — «Метод Комински», Майкл Дуглас — «Метод Комински»)
«Лучшая женская роль в драматическом сериале»: Сандра О, «Убивая Еву» (также претендовали: Элизабет Мосс — «Рассказ служанки», Джулия Гарнер — «Озарк», Лора Линни — «Озарк», Робин Райт — «Карточный домик»)
«Лучшая мужская роль в драматическом сериале»: Джейсон Бэйтман, «Озарк» (также претендовали: Джон Красински — «Джек Райан», Стерлинг К. Браун — «Это мы», Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу», Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»)
«Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме»: Патрисия Аркетт, «Побег из тюрьмы Даннемора» (также претендовали: Эмма Стоун — «Маньяк», Пенелопа Крус — «Американская история преступлений: Версаче», Эми Адамс — «Острые предметы», Патрисия Кларксон — «Острые предметы»)
«Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» — Даррен Крисс, «Американская история преступлений: Версаче» (также претендовали: Билл Пуллман — «Грешница», Антонио Бандерас — «Гений: Пикассо», Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал», Энтони Хопкинс — «Король Лир»)
«Лучший актерский состав в художественном фильме»: «Черная Пантера» Райана Куглера (также претендовали: «Звезда родилась», «Черный клановец», «Безумно богатые азиаты», «Богемская рапсодия»)
«Лучший актерский состав в драматическом сериале»: «Это мы» (также претендовали: «Озарк», «Лучше звоните Солу», «Рассказ служанки», «Американцы»)
«Лучший актерский состав в комедийном сериале»: «Удивительная миссис Мэйзел» (также претендовали: «Метод Комински», «Атланта», «Барри», «Блеск»)
«Лучший каскадерский состав в фильме»: «Черная Пантера» (также претендовали: «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности», «Баллада Бастера Скраггса», «Миссия невыполнима: Последствия»)
«Лучший каскадерский ансамбль в сериале»: «Блеск» (также претендовали: «Сорвиголова», «Мир Дикого Запада», «Джек Райан», «Ходячие мертвецы»)
Специальный приз за выдающийся вклад в кинематограф получил 83-летний актер Алан Алда.
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Текст: Мария Мельникова, Роза Ветрова
Фото: Javier Rojas/Ariana Ruiz/Liying3/Kevin Sullivan/globallookpress, eastnews, getty