Редчайшую панду-альбиноса впервые удалось сфотографировать в китайском заповеднике

Все больше животных по всему миру заносятся в красную книгу. Сейчас, когда люди начали осознавать важность сохранения того или иного вида, разные СМИ чаще, чем раньше, стали рассказывать о появлении в дикой природе, казалось бы, почти утерянных представителей животного мира.

Под счастливой звездой родилась и редчайшая панда-альбинос, которую впервые удалось снять на камеру в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Редкое животное мирно расхаживало по лесу Национального природного заповедника Вэньчуань-Улун. Белоснежная особь дикой панды продемонстрировала, что популяция этих животных в диком мире существуют в мутированном виде.

«Судя по фотографиям, панда – альбинос, возрастом от одного до двух лет. Она выглядела сильной, ее шаги были устойчивы, что является признаком того, что генетическая мутация, возможно, совсем не помешала ее жизни», — отметил зоолог Пекинского университета Ли Шэн после изучения фотографии.

Как отмечает Китайская служба новостей Синьхуа, подводя итог, исследователь также заявил, что определить пол животного на данный момент невозможно.

Мутация альбиноса проявляется через рецессивный ген, что значит, что черты альбинизма у ребенка можно обнаружить в случае, когда оба родителя-панды несут этот же ген. Например, если белоснежная панда будет спариваться с обычной, то дети первого поколения родятся привычными черными пандами, однако в дальнейшем эти дети, имея рецессивный ген, уже с определенной вероятностью могут воспроизвести на свет ребенка-альбиноса.

Ранее в горах Циньлин на востоке Китая были обнаружены гигантские панды с коричневым мехом, что, по мнению зоологов, также является последствием генетической мутации.