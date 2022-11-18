В Италии обокрали виллу Тинькова на сотни тысяч евро

Олег Тиньков имеет недвижимость в Форте-дей-Марми. В четверг утром стало известно о том, что итальянскую виллу предпринимателя обокрали. По данным СМИ, трое грабителей взломали систему охраны и проникли в помещение. Неизвестные похитили драгоценности, часы, сумки и вскрыли два сейфа. По последним данным, ущерб оценивается в сотни тысяч евро.

О случившемся сообщил сторож, который утром обнаружил беспорядок в доме. К счастью, самого бизнесмена в этот момент не было на вилле. В последние дни мужчина вместе с семьей находится в Мексике.

Сообщается, что Олег Тиньков не один пострадал от злоумышленников. Так, на этой неделе был ограблен ещё один дом известного предпринимателя в районе Форте-дей-Марми.