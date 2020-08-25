В честь 100-летия Федерико Феллини в кинотеатрах покажут лучшие фильмы знаменитого режиссера
Фото: Пресс-служба
В рамках празднования юбилея великого режиссера будет показана уникальная по количеству и составу программа фильмов, которую редко встретишь на больших экранах. Все картины — в отреставрированных версиях.
Российские зрители увидят шедевры, ставшие вехами в фильмографии мастера. Например, первую картину Феллини в качестве режиссера — «Белый шейх» с великолепным Альберто Сорди, столетиекоторого также отмечается в 2020 году, и несравненной Джульеттой Мазиной, супругой и любимой актрисой Феллини.
Фото: Пресс-служба
Откроет ретроспективу картина «Амаркорд», ставшая лауреатом премии «Оскар» и премии Национального совета кинокритиков США как лучший иностранный фильм, по сценарию Тонино Гуэрры, еще одного юбиляра этого года. В программу также вошли картины «Казанова Федерико Феллини» — фильм-лауреат премии «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам Данило Донати и двух премий BAFTA, «Город женщин» с Марчелло Мастроянни в главной роли и «Сатирикон Феллини», номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус».
Фото: Пресс-служба
В рамках ретроспективы будут также представлены два знаковых фильма, которые никогда прежде не были широко показаны в России: «Маменькины сынки» — один из первых фильмов маэстро, принесших ему мировую славу, лауреат Венецианского кинофестиваля и номинант на «Оскар» и «Голос Луны» — последняя картина Феллини, его духовное завещание и одна из лучших работ молодого Роберто Бениньи.
Ретроспектива пройдет в следующих городах: Москва (5-26 сентября, «КАРО 11 Октябрь»), Нижний Новгород (18-23 сентября, «Орленок»), Екатеринбург (сентябрь, «Ельцин Центр), Челябинск (8-13 сентября, Кинотеатр имени А. С. Пушкина), Владивосток (9-13 сентября, «Океан»). Приобрести билеты можно по ссылке.
Фото: пресс-служба
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