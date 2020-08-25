В честь 100-летия Федерико Феллини в кинотеатрах покажут лучшие фильмы знаменитого режиссера

В рамках празднования юбилея великого режиссера будет показана уникальная по количеству и составу программа фильмов, которую редко встретишь на больших экранах. Все картины — в отреставрированных версиях.

Российские зрители увидят шедевры, ставшие вехами в фильмографии мастера. Например, первую картину Феллини в качестве режиссера — «Белый шейх» с великолепным Альберто Сорди, столетиекоторого также отмечается в 2020 году, и несравненной Джульеттой Мазиной, супругой и любимой актрисой Феллини.