Феноменальное сходство: в Англии нашли двойника принцессы Шарлотты

Никто не знает, действительно ли на земле у каждого из нас есть двойник, однако принцесса Шарлотта, кажется, одной своей «копией» в Британии уже обзавелась.
35-летняя Джемма Калвервелл из Шеффилда, Южный Йоркшир, пять лет назад родила маленькую Марси, которая теперь не знает отдыха от суеты: девочку постоянно путают с принцессой и буквально не дают ей прохода. Даже обычно скептично настроенный отец девочки Дилан подтверждает схожесть своей дочурки с королевской особой.
Не заметить ее действительно трудно: девочки не только имеют почти одинаковые черты лица и волосы, но даже стиль в одежде у них очень похож. Марси, как и принцесса Шарлотта, чаще появляется на людях в платьях и юбках и практически не носит брюки.
Marcy mae has looked after her plant so well it’s sprouted a bean! @MonteneyFS2 @MonteneyPrimary pic.twitter.com/xn2HFUPqvU— gemma culverwell (@gemgems4ever) June 11, 2019
«Марси очень расстраивается, если ей приходится надевать штаны. Ей нравится носить юбки и платья, иначе она думает, что выглядит как мальчик», — поведала мама девочки британскому изданию Daily Mail.
Кроме того, она отмечает, что никогда не стала бы специально делать из своей дочери двойника Шарлотты, хотя ей и приятно, когда люди обращают внимание на необычную схожесть. Да и самой Марси, кажется, доставляет удовольствие интерес к ее персоне.
«Она может быть довольно застенчивой с незнакомыми людьми, но с теми, кого она знает, она очень открыта и дружелюбна. Ей нравится, когда ее фотографируют — она поет, танцует и устраивает маленькие шоу. Театральные представления, в которых она участвует в течение последнего года, внушали ей уверенность, и было действительно интересно наблюдать за ее выступлениями на сцене», — резюмировала Джемма и отметила, что воспитание детей — это тяжелый труд, однако радость от него в разы больше. Маленькая Марси и без титулов является для нее самой любимой принцессой.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Facebook, Twitter, Global Look Press / Pool, I-Images, Wiese/face to face