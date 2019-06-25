Феноменальное сходство: в Англии нашли двойника принцессы Шарлотты

Никто не знает, действительно ли на земле у каждого из нас есть двойник, однако принцесса Шарлотта, кажется, одной своей «копией» в Британии уже обзавелась.

35-летняя Джемма Калвервелл из Шеффилда, Южный Йоркшир, пять лет назад родила маленькую Марси, которая теперь не знает отдыха от суеты: девочку постоянно путают с принцессой и буквально не дают ей прохода. Даже обычно скептично настроенный отец девочки Дилан подтверждает схожесть своей дочурки с королевской особой.

Не заметить ее действительно трудно: девочки не только имеют почти одинаковые черты лица и волосы, но даже стиль в одежде у них очень похож. Марси, как и принцесса Шарлотта, чаще появляется на людях в платьях и юбках и практически не носит брюки.