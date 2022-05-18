Узерли в платье-«бабочке», Мур — в нескромном декольте: как прошло открытие кинофестиваля в Каннах

Церемония открытия кинофестиваля состоялась без российских знаменитостей — режиссеров и актеров, путь которым на мероприятие перекрыли антироссийские санкции. И все же про русских в Каннах говорили.

Любимица миллионов российских зрителей Мерьем Узерли блистала под фотовспышками в платье-«бабочке» Yanina Couture российского дизайнера Юлии Яниной.

Платье этого же бренда выбрала Таллия Сторм. Справедливости ради нужно отметить, что Узерли и Сторм добавили ярких красок и оригинальности в череду вечерних, зачастую черных нарядов.