Узерли в платье-«бабочке», Мур — в нескромном декольте: как прошло открытие кинофестиваля в Каннах
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/ Global Look press
Церемония открытия кинофестиваля состоялась без российских знаменитостей — режиссеров и актеров, путь которым на мероприятие перекрыли антироссийские санкции. И все же про русских в Каннах говорили.
Любимица миллионов российских зрителей Мерьем Узерли блистала под фотовспышками в платье-«бабочке» Yanina Couture российского дизайнера Юлии Яниной.
Платье этого же бренда выбрала Таллия Сторм. Справедливости ради нужно отметить, что Узерли и Сторм добавили ярких красок и оригинальности в череду вечерних, зачастую черных нарядов.
Фото: IMAGO/ Sebastian Gabsch/ Global Look press
Оскароносная Джулианна Мур позировала фотографам в платье с нескромным декольте Bottega Veneta, которое уже прозвали в прессе скучным.
Большее внимание к образу актрисы привлекло массивное колье Bvlgari с бриллиантами и огромным изумрудом на ее изящной шее.
Фото: IMAGO/ Sebastian Gabsch/ Global look press
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория для выхода в свет выбрала нескромное полупрозрачное платье Alberta Ferretti. Декоративные элементы наряда прикрывали лишь самые пикантные места на теле актрисы, практически не оставляя простора для полета фантазии фотографов и поклонников Евы.
Фото: IMAGO/ Sebastian Gabsch/ Global Look press
«Мисс Франция» и «Мисс Вселенная — 2016» Айрис Миттенар появилась на красной дорожке в Каннах в шикарном платье Mugler с разрезом до бедра и золотым лифом. Образ модель дополнила туфлями в греческом стиле René Caovilla и драгоценностями Boucheron.
Фото: IMAGO/ Sebastian Gabsch/ Global Look press
Ведущей церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля стала звезда французского кино Виржини Эфира.
В основном конкурсе покажут 21 фильм. В 2022 году Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая. Единственным российским режиссером, чей фильм «Жена Чайковского» покажут уже 18 мая, стал Кирилл Серебренников.
Также на суд жюри и зрителей представят «Элвиса» База Лурмана, «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эдьбой и Тильдой Суинтон, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и другие картины.
Фото: Global Look press