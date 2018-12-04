Утяшева и Воля, Бондарчук, Акиньшина и другие звезды на грандиозном празднике в честь 20-летия Vogue Russia

Накануне вечером в московской Новой Третьяковской галерее состоялся торжественный вечер, посвященный двадцатилетию российского Vogue. Всего на один вечер модернистское здание на Крымском Валу превратилось в печатный станок: мультимедийная студия Sila Sveta проецировала лучшие обложки и съемки журнала Vogue прямо на уличный фасад галереи и на красную дорожку внутри.
Кстати, в самом зале яблоку было негде упасть: помимо лучших российских кутюрье и дизайнеров, облачивших в свои эксклюзивные наряды муз — от Оксаны Акиньшиной и Анны Чиповской до Татьяны Навки и гимнасток Дины и Арины Авериных.
Поздравить с юбилеем самый авторитетный журнал о моде собрались неизменные герои издания и избранные завсегдатаи светской хроники: Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Надежда и Анна Михалковы, Яна Рудковская, Дима Билан, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Кристина Орбакайте, Сати Казанова, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и многие другие селебрити.
Автор: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram