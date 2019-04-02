Утяшева, Дайнеко, Арзамасова и другие знаменитости представили наряды от юных дизайнеров на MBFW Russia

Первого апреля в ЦВЗ «Манеж» состоялся масштабный показ по итогам конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего», в котором приняли участие начинающие модельеры в возрасте до 17-ти лет. А в красочном шоу более двадцати российских звезд вышли на подиум и продемонстрировали наряды, созданные юными дарованиями.

Созданием нарядов по эскизам молодых дизайнеров занималась творческая группа под руководством Игоря Гуляева. А по завершении показа была названа лучшая из участниц конкурса — ею стала Екатерина Бородовская из Ульяновска, создавшая необычное платье по мотивам сказки о Золотой рыбке для певицы Маргариты Позоян. Девушка получила приз премии «Дай пять!» — статуэтку в форме золотой шоколадки.