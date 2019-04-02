Утяшева, Дайнеко, Арзамасова и другие знаменитости представили наряды от юных дизайнеров на MBFW Russia

Первого апреля в ЦВЗ «Манеж» состоялся масштабный показ по итогам конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего», в котором приняли участие начинающие модельеры в возрасте до 17-ти лет. А в красочном шоу более двадцати российских звезд вышли на подиум и продемонстрировали наряды, созданные юными дарованиями.
Созданием нарядов по эскизам молодых дизайнеров занималась творческая группа под руководством Игоря Гуляева. А по завершении показа была названа лучшая из участниц конкурса — ею стала Екатерина Бородовская из Ульяновска, создавшая необычное платье по мотивам сказки о Золотой рыбке для певицы Маргариты Позоян. Девушка получила приз премии «Дай пять!» — статуэтку в форме золотой шоколадки.
Генеральный продюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина отметила, что конкурс получился очень зрелищным и интересным. «Осенью в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia мы увидим еще один показ конкурса «Дай пять!», где молодые дизайнеры пофантазируют на тему нарядов будущего. Сейчас же для нас очень важно, что все звезды, которые вышли на подиум, забрали платья себе. Они заявили, что обязательно наденут эти платья на свои выступления и будут использовать в повседневной жизни. Мне кажется, что для начинающих дизайнеров именно это и есть главная мотивация и лучшая реклама. Увидеть свое платье на сцене в лучших концертных залах — что может быть приятнее?».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram