Утяшева, Ангарская и Безрукова представили мультфильм «Снежная Королева: Зазеркалье»

Накануне вечером знаменитости — многие из них с детьми — побывали на закрытой премьере мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Маленьких гостей мероприятия ждало подлинное волшебство: искрящаяся зеркальная ковровая дорожка, короны, подарки и сами виновницы торжества — Герда и Снежная Королева.
Режиссер мультфильма Алексей Цицилин и актрисы озвучания — Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева и Надежда Ангарская — представили свою новую работу зрителям. Ирина выразила надежду, что у проекта будет продолжение, и она сможет вернуться к роли волшебницы Уны, — настолько ей понравилось принимать участие в озвучке этого проекта.
По сюжету мультфильма могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства: все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а в вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.
«Снежная Королева: Зазеркалье» выходит на экраны 1 января. Купить билеты можно здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Central Partnership