Утяшева, Ангарская и Безрукова представили мультфильм «Снежная Королева: Зазеркалье»

По сюжету мультфильма могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства: все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а в вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

«Снежная Королева: Зазеркалье» выходит на экраны 1 января. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Central Partnership