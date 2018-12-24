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Утяшева, Ангарская и Безрукова представили мультфильм «Снежная Королева: Зазеркалье»

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Ляйсан Утяшева

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23 декабря в одном из московских кинотеатров состоялась премьера новой анимационной истории «Снежная Королева: Зазеркалье».

Накануне вечером знаменитости — многие из них с детьми — побывали на закрытой премьере мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Маленьких гостей мероприятия ждало подлинное волшебство: искрящаяся зеркальная ковровая дорожка, короны, подарки и сами виновницы торжества — Герда и Снежная Королева.

Режиссер мультфильма Алексей Цицилин и актрисы озвучания — Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева и Надежда Ангарская — представили свою новую работу зрителям. Ирина выразила надежду, что у проекта будет продолжение, и она сможет вернуться к роли волшебницы Уны, — настолько ей понравилось принимать участие в озвучке этого проекта.

По сюжету мультфильма могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства: все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а в вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

«Снежная Королева: Зазеркалье» выходит на экраны 1 января. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Central Partnership

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