Утерла нос обидчикам: девушка, которую дразнили в детстве, потратила 39 млн рублей на пластику и превратилась в красотку

Каждый человек хоть раз сталкивался с издевательствами в свою сторону, унижениями или просто некорректными комментариями о внешности или поведении, которые никто и не просил озвучивать. Однако всегда кажется: «мое» мнение важно и должно быть услышано, даже если хочется сказать что-то обидное и подчеркнуть недостаток. Одни люди перерастают эти тяжелые моменты и прекращают обижать и обижаться, а другие получают травму на всю жизнь.

Лауре Саммерс всего лишь 34 года. На ее счету десятки косметических операций, которые она началась делать сразу, как ей исполнилось 18 лет. За это время она потратила около 500 000 фунтов (почти 39,5 миллионов рублей) на множественные операции.

«Это не для всех, но операции улучшили мою жизнь во всех отношениях. Люди меняют свои автомобили каждые два года, почему бы не изменить себя тоже?», — размышляет Лаура во время разговора с британским издание Manchester Evening News.

В 13 лет Лауру избили пять сверстников до госпитализации с переломом носа и ребер, а также вывихом челюсти. Жизнь тогда была больше похожа на ад — спустя 2 года она начала копить на первую операцию, чтобы исправить саму себя.

«Хочу сделать подтяжку лица, может, лет через 5, когда мне исполнится 40. Хочу стареть красиво и грациозно. В конце концов, жизнь одна — она моя, как и мое новое тело. Я счастлива», — признается Лаура.