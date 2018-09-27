Устинова и Стюарт, Хазанова, Толстоганова и другие звезды открыли кинофестиваль дебютов в Омске

По традиции церемония открытия кинофорума, в рамках которого свои работы представляют молодые, еще не очень опытные кинематографисты, прошла в Омском академическом театре драмы. Каждый год фестиваль открывается мини-спектаклем, который в исторической перспективе, по замыслу режиссера церемонии Алексея Аграновича, становится частью альманаха дебютов.
Шестая новелла на шестом «Движении» под названием «Первая любовь» отослала участников и гостей киносмотра к одноименной повести И.С. Тургенева.
Спектакль и первый фильм из конкурсной программы — «Юморист» Михаила Идова — оценили гости мероприятия: Светлана Устинова и Илья Стюарт (получивший специальный приз за достижения в профессии продюсера), Алиса Хазанова (сыгравшая одну из ролей в вышеупомянутой ленте), Виктория Толстоганова, Полина Ауг, Кирилл Плетнев и многие другие знаменитости.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram