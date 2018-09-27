Устинова и Стюарт, Хазанова, Толстоганова и другие звезды открыли кинофестиваль дебютов в Омске

По традиции церемония открытия кинофорума, в рамках которого свои работы представляют молодые, еще не очень опытные кинематографисты, прошла в Омском академическом театре драмы. Каждый год фестиваль открывается мини-спектаклем, который в исторической перспективе, по замыслу режиссера церемонии Алексея Аграновича, становится частью альманаха дебютов.

Шестая новелла на шестом «Движении» под названием «Первая любовь» отослала участников и гостей киносмотра к одноименной повести И.С. Тургенева.