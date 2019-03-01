Ушакова, Аскери, участницы «Холостяка» и другие звезды попробовали новую линейку средств для стайлинга волос на закрытой вечеринке

В этом смогли убедиться такие известные личности, как телеведущая Ольга Ушакова, журналистка Полина Аскери, участницы «Холостяка» Виктория Короткова, Дуся Бубель и Аля Чиблис, а также Урсула Ким, Катя Добрякова, Кристина Шаповалова и другие.

Гости вечеринки познакомились с новинками TECNI.ART, посмотрели шоу-показы, посетили интерактивные зоны и послушали бодрое техно от группы Maiden Obey.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба