Ушакова, Аскери, участницы «Холостяка» и другие звезды попробовали новую линейку средств для стайлинга волос на закрытой вечеринке

В последний день зимы молодые трендсеттеры и бьюти-блогеры собрались на одной из масштабных столичных площадок на вечеринку Shortcut To Cover. Обновленные средства для стайлинга волос TECNI.ART — это ультрамодный, непринужденный парижский стиль, а также новое слово в создании образов.
Фото: пресс-служба
В этом смогли убедиться такие известные личности, как телеведущая Ольга Ушакова, журналистка Полина Аскери, участницы «Холостяка» Виктория Короткова, Дуся Бубель и Аля Чиблис, а также Урсула Ким, Катя Добрякова, Кристина Шаповалова и другие.
Гости вечеринки познакомились с новинками TECNI.ART, посмотрели шоу-показы, посетили интерактивные зоны и послушали бодрое техно от группы Maiden Obey.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба