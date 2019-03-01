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Ушакова, Аскери, участницы «Холостяка» и другие звезды попробовали новую линейку средств для стайлинга волос на закрытой вечеринке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Ушакова

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28 февраля в московском Loft Hall состоялся арт-перформанс Shortcut To Cover —  вечеринка в честь реновации легендарной линии стайлинговых средств TECNI.ART от L’Oréal Professionnel.

В последний день зимы молодые трендсеттеры и бьюти-блогеры собрались на одной из масштабных столичных площадок на вечеринку Shortcut To Cover. Обновленные средства для стайлинга волос TECNI.ART — это ультрамодный, непринужденный парижский стиль, а также  новое слово в создании образов.

Фото: пресс-служба

В этом смогли убедиться такие известные личности, как телеведущая Ольга Ушакова, журналистка Полина Аскери, участницы «Холостяка» Виктория Короткова, Дуся Бубель и Аля Чиблис, а также Урсула Ким, Катя Добрякова, Кристина Шаповалова и другие.

Гости вечеринки познакомились с новинками TECNI.ART, посмотрели шоу-показы, посетили интерактивные зоны и послушали бодрое техно от группы Maiden Obey.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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