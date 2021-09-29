Ургант, Собчак, Горбачева стали номинантами премии «Больше чем звезды — 2021»

Среди номинантов премии в этом году — Иван Ургант, Ксения Собчак, Ирина Горбачева, Рената Литвинова, Филипп Киркоров, Евгений Цыганов, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Надежда и Анна Михалковы. Награды вручат в номинациях:

Главный герой. Музыка

Главный герой. Кино

Главный герой. Театр

Проект года

Новые лица. Музыка

Новые лица экрана

Новые формы

Пара года

Главный герой 15-летия. Кино/Театр

Главный герой 15-летия. Шоу-бизнес/ТВ

«У журнала в этом году юбилей — 15 лет со дня выхода первого номера. И традиционную премию OK! Awards "Больше чем звезды" мы приурочим к этому важному событию. Номинанты премии — герои из мира музыки, кино, театра, инфлюенсеры — ньюсмейкеры-2021 и, конечно, главные лица пятнадцатилетия», — рассказывает о предстоящем событии главный редактор журнала ОК! Игорь Верник.

Участники голосования также сами могут выдвинуть своего любимца на получение статуэтки в номинации «Приз зрительских симпатий». Оставить свой голос за любимого артиста можно на сайте https://www.ok-magazine.ru/okawards-2021.