Ургант, Собчак, Горбачева стали номинантами премии «Больше чем звезды — 2021»
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Фото: Starface
Среди номинантов премии в этом году — Иван Ургант, Ксения Собчак, Ирина Горбачева, Рената Литвинова, Филипп Киркоров, Евгений Цыганов, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Надежда и Анна Михалковы. Награды вручат в номинациях:
- Главный герой. Музыка
- Главный герой. Кино
- Главный герой. Театр
- Проект года
- Новые лица. Музыка
- Новые лица экрана
- Новые формы
- Пара года
- Главный герой 15-летия. Кино/Театр
- Главный герой 15-летия. Шоу-бизнес/ТВ
«У журнала в этом году юбилей — 15 лет со дня выхода первого номера. И традиционную премию OK! Awards "Больше чем звезды" мы приурочим к этому важному событию. Номинанты премии — герои из мира музыки, кино, театра, инфлюенсеры — ньюсмейкеры-2021 и, конечно, главные лица пятнадцатилетия», — рассказывает о предстоящем событии главный редактор журнала ОК! Игорь Верник.
Участники голосования также сами могут выдвинуть своего любимца на получение статуэтки в номинации «Приз зрительских симпатий». Оставить свой голос за любимого артиста можно на сайте https://www.ok-magazine.ru/okawards-2021.
Фото: Starface, пресс-служба