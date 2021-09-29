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Ургант, Собчак, Горбачева стали номинантами премии «Больше чем звезды — 2021»

Журнал ОК! и сайт ok-magazine.ru объявили о проведении шестой премии ОК! «Больше чем звезды» и дали старт голосованию. Вручение наград пройдет в ноябре на одной из лучших площадок Москвы.
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Слайд, который
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Ксения Собчак

Фото: Starface

Среди номинантов премии в этом году — Иван Ургант, Ксения Собчак, Ирина Горбачева, Рената Литвинова, Филипп Киркоров, Евгений Цыганов, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Полина Гагарина, Надежда и Анна Михалковы. Награды вручат в номинациях:

  • Главный герой. Музыка
  • Главный герой. Кино
  • Главный герой. Театр
  • Проект года
  • Новые лица. Музыка
  • Новые лица экрана
  • Новые формы
  • Пара года
  • Главный герой 15-летия. Кино/Театр
  • Главный герой 15-летия. Шоу-бизнес/ТВ

«У журнала в этом году юбилей — 15 лет со дня выхода первого номера. И традиционную премию OK! Awards "Больше чем звезды" мы приурочим к этому важному событию. Номинанты премии — герои из мира музыки, кино, театра, инфлюенсеры — ньюсмейкеры-2021 и, конечно, главные лица пятнадцатилетия», — рассказывает о предстоящем событии главный редактор журнала ОК! Игорь Верник.

Участники голосования также сами могут выдвинуть своего любимца на получение статуэтки в номинации «Приз зрительских симпатий». Оставить свой голос за любимого артиста можно на сайте https://www.ok-magazine.ru/okawards-2021.

Фото: Starface, пресс-служба