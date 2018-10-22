Умопомрачительные наряды, блеск бриллиантов и яркие выступления: звезды с размахом отметили день рождения Муз-ТВ

Наше внимание привлекли Вера Брежнева, сделавшая ставку на оригинальное нижнее декольте и не прогадавшая, а также Ксения Собчак, выбравшая классическое вечернее платье в пол с глубоким декольте и подобравшая к наряду крупные бриллиантовые украшения.

В честь дня рождения МУЗ-ТВ селебрити исполнили свои самые громкие хиты на сцене, а после концерта еще долго зажигали на афтепати.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram