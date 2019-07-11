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Увидеть свадьбу родителей: неизлечимо больной школьник исполнил свою мечту и отвел мать к алтарю

8-летнему Джеку еще в утробе матери был диагностирован дефект сердечного клапана, и к своему возрасту он уже пережил три операции, которые лишь ненадолго продлевают его жизнь.

Всегда больно терять близких людей. Несмотря на то, что многие считают, что конец — это часть пути, легче от ухода родных не становится. Хотя окончание любой жизни — большая трагедия, но когда родители видят смерть своих детей — это абсолютная катастрофа, тяжело принимаемая сознанием. Однако именно с этим придется однажды столкнуться восьмилетнему Джеку Коннолу и его семье.

Когда он еще находился в утробе матери, ему был диагностирован дефект сердечного клапана, и первая неделя жизни была вовсе не о страхе перед неизвестным и потерей единения пуповиной с родным человеком — она была о борьбе за выживание. В пять дней от роду он перенес первую 16-часовую серьезную операцию, вскоре — еще одну. В 2015-ом году Джек вновь оказался под ножом хирургов на открытой операции на сердце, которая помогла еще немного продлить ему жизнь. В эти страшные годы родители вынуждены были отложить свою свадьбу на более лучший жизненный период, но маленький сын оказался категорически против таких жертв.

«Придет день, когда Джека не будет здесь с нами. Никогда не знаешь, когда точно это произойдет. Но сейчас это более реально, чем когда-либо», — призналась мать британскому изданию Daily Mail.

Возможно, именно в такие страшные мгновения нет ничего важнее, чем быть рядом друг с другом, поддерживать, пытаться нести яркость и свет в глубочайшую темноту, — поэтому Максин и Майкл связали себя узами брака после 13-летнего романа по настоянию сына.

Это было его большой мечтой: отвести любимую маму за руку к алтарю, пока вокруг десятки гостей будут сидеть, затаив дыхание от невероятной красоты женщины и всего торжества.

Школьнику часто нужна инвалидная коляска, но на свадьбе он обошелся без нее — даже потанцевал с матерью под песню Робби Уильямса «I love my life».

««Когда он вошел в комнату, первое, что он сказал, было:« Мама, ты выглядишь так красиво». Тогда у меня возник комок в горле, я старалась изо всех сил не плакать, сдержаться. Но в моих глазах стояли слезы. Это было так тяжело и так мило. Он выглядел таким взрослым. Он помогал мне идти, поддерживая мое свадебное платье», — добавила Максин.

Ей пришлось оставить свою работу, чтобы обеспечить полноценный уход за любимым сыном. Вся семья бережно собирает важные события в копилку воспоминаний, чтобы, когда все закончится, не забыть — они правда были счастливы. Всегда больно терять близких людей. Несмотря на то, что многие считают, что конец — это часть пути, осознавать уход родных не становится легче. Хотя окончание любой жизни — большая трагедия, когда родители видят смерть своих детей — это абсолютная катастрофа, тяжелая для восприятия. Однако именно с этим придется однажды столкнуться семье восьмилетнего Джека Коннола.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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