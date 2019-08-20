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Уксус вместо кондиционера для белья: в Сети обсуждают новый способ стирать грязные вещи

Пользователи отметили, что стиральные машинки после стирки с использованием уксуса стали чище, а у вещей появился приятный запах свежести.

В Великобритании пользователи Сети столкнулись в ожесточенных спорах о стирке. Все дело в том, что девушка по имени Джуди Томпсон пришла в Интернет с историей о том, как решила воспользоваться дистиллированным уксусом вместо кондиционера для белья, чтобы улучшить запах и качество одежды на ощупь.

«Я сделала это сегодня, и я очень впечатлена тем, как чудесно пахнет моя одежда и полотенца. Сначала я была очень скептична, но сейчас довольна результатами», — сказала Джули.

Сотни людей поддержали девушку и рассказали о своем опыте стирки с уксусом. Все, как один, удивлялись тому, что способ работает.

«Я в шоке! Никогда у одежды не было такого приятного запаха. И моя стиральная машина сверкает», «Не была уверена во время первой загрузки белья, но я потрясена, насколько чище стала машинка», «Выглядит свежо и чисто, теперь всегда буду использовать уксус вместо кондиционера для белья», — радостно писали пользователи.

Однако, как передает британское издание Daily Mail, нашлись и те, кто не впечатлился необычной стиркой. Одних сильно беспокоил запах уксуса — по их мнению, ни о какой свежести и речи быть не может, а другие задумались о том, что происходило с человеком в момент, когда он решил залить в стиральную машинку уксус.

«Не понимаю, почему люди говорят, что одежда становится лучше и приятнее. Возможно, в уксусе есть смысл в плане очистки самой машины, но не более. Используйте обычный кондиционер для белья, но, возможно, в меньших количествах», «Сократите количество порошка и кондиционера на 3/4, и тогда машинка будет меньше загрязняться, а вещи останутся такими же чистыми и приятными на запах», — советовали противники новой стирки.

А вы бы стали стирать вещи с уксусом вместо кондиционера для белья?

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos