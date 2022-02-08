Учитель с дочками, Ковальчук — без Харламова: как прошла премьера фильма «Однажды в пустыне»

Катерина Ковальчук вечер в кино провела одна, чем подтвердила слухи о расставании с Гариком Харламовым, роман с которым у не длился несколько месяцев. В последнее время актриса блистает на мероприятиях в гордом одиночестве, но выглядит цветущей.

В этот раз для выхода в свет Катерина выбрала дерзкий образ. Она надела широкие брюки, высокие ботинки на шнуровке и блузу, совсем не прикрывающую спину.