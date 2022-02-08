Учитель с дочками, Ковальчук — без Харламова: как прошла премьера фильма «Однажды в пустыне»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Алексей Учитель приехал на премьеру с дочерями Анной и Марией, но без Юлии Пересильд. Знаменитая пара старается не выходить в свет вместе, и режиссер все чаще берет с собой на светские мероприятия подросших дочек. Также в «Октябрь» приехал сын режиссера Илья.
Катерина Ковальчук вечер в кино провела одна, чем подтвердила слухи о расставании с Гариком Харламовым, роман с которым у не длился несколько месяцев. В последнее время актриса блистает на мероприятиях в гордом одиночестве, но выглядит цветущей.
В этот раз для выхода в свет Катерина выбрала дерзкий образ. Она надела широкие брюки, высокие ботинки на шнуровке и блузу, совсем не прикрывающую спину.
Макс Светский/ Passion.ru
Макс Светский/ Passion.ru
Исполнитель одной из главных ролей Павел Чинарев на премьере появился с супругой Аленой Бондарчук. Кстати, многие гости были в сопровождении своих половинок: Александр Робак, Аркадий Укупник, Андрей Бурковский и другие.
Юлия Беретта подошла к выбору аутфита ответственно. Фильм военной тематики она приехала смотреть в «мужском» костюме. Оригинальной деталью ее образа стал армейский ремень с бляхой.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Фильм «Однажды в пустыне» о саперах отряда разминирования, готовивших Пальмиру к проведению концерта, который войдет в историю, как символ победы над терроризмом. Сюжет рассказывает о двух героях, один из которых считал, что в жизни бывает все, кроме любви и случайной гибели, а другой — верил ровно в противоположное.
В прокат фильм Андрея Кравчука выходит 17 февраля.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru