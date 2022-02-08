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Учитель с дочками, Ковальчук — без Харламова: как прошла премьера фильма «Однажды в пустыне»

8 февраля в кинотеатре «Художественный» собрались знаменитости, чтобы первыми увидеть фильм Андрея Кравчука: съемочная группа, исполнители главных ролей и звездные гости. Среди них были Алексей Учитель с детьми, Оксана Акиньшина, Леонид Ярмольник, Александр Робак, Александр Лойе, Аркадий Укупник, Андрей Бурковский, Юлия Беретта, Алексей Чадов и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Учитель с дочерями

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Алексей Учитель приехал на премьеру с дочерями Анной и Марией, но без Юлии Пересильд. Знаменитая пара старается не выходить в свет вместе, и режиссер все чаще берет с собой на светские мероприятия подросших дочек. Также в «Октябрь» приехал сын режиссера Илья.

Катерина Ковальчук вечер в кино провела одна, чем подтвердила слухи о расставании с Гариком Харламовым, роман с которым у не длился несколько месяцев. В последнее время актриса блистает на мероприятиях в гордом одиночестве, но выглядит цветущей.

В этот раз для выхода в свет Катерина выбрала дерзкий образ. Она надела широкие брюки, высокие ботинки на шнуровке и блузу, совсем не прикрывающую спину.

Катерина Ковальчук

Макс Светский/ Passion.ru

Катерина Ковальчук

Макс Светский/ Passion.ru

Исполнитель одной из главных ролей Павел Чинарев на премьере появился с супругой Аленой Бондарчук. Кстати, многие гости были в сопровождении своих половинок: Александр Робак, Аркадий Укупник, Андрей Бурковский и другие.

Юлия Беретта подошла к выбору аутфита ответственно. Фильм военной тематики она приехала смотреть в «мужском» костюме. Оригинальной деталью ее образа стал армейский ремень с бляхой.

Юлия Беретта

Юлия Беретта

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Фильм «Однажды в пустыне» о саперах отряда разминирования, готовивших Пальмиру к проведению концерта, который войдет в историю, как символ победы над терроризмом. Сюжет рассказывает о двух героях, один из которых считал, что в жизни бывает все, кроме любви и случайной гибели, а другой — верил ровно в противоположное.

В прокат фильм Андрея Кравчука выходит 17 февраля.

Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru

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