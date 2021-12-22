Учитель появился на премьере с детьми и без Пересильд, Киркоров — с дочерью, «забыв» сына дома

Многие гости на премьеру прибыли целыми семьями с детьми. Юным зрителям посмотреть было на что: фильм рассказывает, как Иван борется со злом, попав из мира современного в сказочный.

Первыми фильм посмотрели Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Жасмин, Виктория Толстоганова, Андрей Бурковский, чета Достман, Жанна Мартиросян, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко, Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Вольфганг Черни и другие знаменитости.

Режиссер Алексей Учитель появился на премьере с дочками Аней и Машей. Юлии Пересильд с ними на мероприятии не было. И в кулуарах сразу стали шептаться, не случился ли разлад в звездном семействе.

Филипп Киркоров, сыгравший в фильме роль Жар-птицы, на красной дорожке позировал с дочерью Аллой-Викторией. Девочке не привыкать улыбаться под вспышками фотокамер. Правда, у детей поп-идола это получается не всегда... Кстати, Мартина на премьере не было, видимо, остался дома.