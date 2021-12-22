Учитель появился на премьере с детьми и без Пересильд, Киркоров — с дочерью, «забыв» сына дома
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Фото: Пресс-служба
Многие гости на премьеру прибыли целыми семьями с детьми. Юным зрителям посмотреть было на что: фильм рассказывает, как Иван борется со злом, попав из мира современного в сказочный.
Первыми фильм посмотрели Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Жасмин, Виктория Толстоганова, Андрей Бурковский, чета Достман, Жанна Мартиросян, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко, Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Вольфганг Черни и другие знаменитости.
Режиссер Алексей Учитель появился на премьере с дочками Аней и Машей. Юлии Пересильд с ними на мероприятии не было. И в кулуарах сразу стали шептаться, не случился ли разлад в звездном семействе.
Филипп Киркоров, сыгравший в фильме роль Жар-птицы, на красной дорожке позировал с дочерью Аллой-Викторией. Девочке не привыкать улыбаться под вспышками фотокамер. Правда, у детей поп-идола это получается не всегда... Кстати, Мартина на премьере не было, видимо, остался дома.
Елена Валюшкина, воплотившая яркого персонажа — мать Варвары Галину, в кинотеатре появилась в эффектном образе, будто только что сошла к экрана. Актриса позировала в длинном черном платье из перьев и с длинным шлейфом. Голову она украсила объемной золотой короной.
Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова, без которой не обходится практически ни одна кинопремьера в столице, для вечера в кино предпочла уютный образ в стиле casual. Актриса надела бежевый пуловер, такого же оттенка плиссированную юбку и кроссовки в тон.
Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс и ее чудесный сын Семен для похода в кино выбрали яркий family look. На красной дорожке актриса позировала в ватнике и брюках с цветочным принтом, а также в уггах такой же расцветки. А Семен накинул поверх черного свитшота жилетку с элементами такой же отделки, как в костюме мамы. На голове мальчишки красовалась яркая ушанка.
Фото: Пресс-служба
Уже не первый год фильмы про приключения Ивана в Беломорье становятся одним из самых любимых новогодних развлечений. Повторит ли «Последний богатырь: Посланник тьмы» успех предшественников, скоро узнаем. В прокат фильм выходит 23 декабря.
Фото и видео: пресс-служба, Instagram