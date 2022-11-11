Ученые предупредили о возможной катастрофе на Земле к 2030 году

Совокупность ледников обладает стабилизирующим влиянием на климатическую систему Земли. Тем не менее объемы льда в мире уменьшаются, и основной причиной этого является глобальное потепление. Ученые бьют тревогу! Оказывается, если ничего не предпринять с этой ситуацией, то к 2030 году может наступить коллапс экосистемы. О своём наблюдении сообщили специалисты в сфере мерзлотоведения на международном саммите СОР27.

Мировая катастрофа произойдёт при повышении температуры на 4-5 градусов. В докладе исследователей рассматриваются несколько сценариев развития. При первом раскладе исчезновение льдов в Арктике произойдёт до 2050 года, но ситуацию смогут стабилизировать.

При втором сценарии многолетние льды растают к 2040 году, и в этом случае масштабы бедствий будут более значительными: солёность морских вод понизится, а вот кислотность увеличится. Такие изменения нарушат рост планктона и водорослей.

Последний сценарий ученые называют коллапсом экосистемы, который произойдёт, если продолжать бездействовать.