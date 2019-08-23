Ученые назвали самое продуктивное время для работы в офисе

У всех наступают дни, когда выполнять привычную работу становится тяжело. И кажется, что все как всегда, а сосредоточиться по какой-то причине не получается. Это неспроста!

Британские ученые проанализировали жителей своей страны и, благодаря тщательным исследованиям, выявили наиболее удачные промежутки дня для работы. Как показали результаты, большинство офисных работников максимально продуктивны с 10 до 11 утра. Самый удачный день — вторник, ведь именно тогда жители чувствуют наибольший прилив сил. Почетные 2 и 3 места занимают понедельник и среда соответственно, а вот по четвергам и пятницам, как и полагается, сотрудники менее всего настроены на серьезную работу и мыслями уже находятся в долгожданных выходных.

Кроме того, исследование также показало, что респонденты, которые уходят спать позже 22:30, чувствую себя менее продуктивными в течение следующего рабочего дня.

В численном меньшинстве находятся те сотрудники, которые продуктивнее всего становятся под вечер и без проблем засыпают не раньше часа ночи. Однако почти всех респондентов объединила мотивация в работе — ею оказались деньги, сообщает британское издание The Mirror.