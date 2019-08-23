Ученые назвали самое продуктивное время для работы в офисе

У всех наступают дни, когда выполнять привычную работу становится тяжело. И кажется, что все как всегда, а сосредоточиться по какой-то причине не получается. Это неспроста!
Британские ученые проанализировали жителей своей страны и, благодаря тщательным исследованиям, выявили наиболее удачные промежутки дня для работы. Как показали результаты, большинство офисных работников максимально продуктивны с 10 до 11 утра. Самый удачный день — вторник, ведь именно тогда жители чувствуют наибольший прилив сил. Почетные 2 и 3 места занимают понедельник и среда соответственно, а вот по четвергам и пятницам, как и полагается, сотрудники менее всего настроены на серьезную работу и мыслями уже находятся в долгожданных выходных.
Кроме того, исследование также показало, что респонденты, которые уходят спать позже 22:30, чувствую себя менее продуктивными в течение следующего рабочего дня.
В численном меньшинстве находятся те сотрудники, которые продуктивнее всего становятся под вечер и без проблем засыпают не раньше часа ночи. Однако почти всех респондентов объединила мотивация в работе — ею оказались деньги, сообщает британское издание The Mirror.
«Важно помнить, что каждый человек работает по-разному, и хотя некоторые могут предпочесть работать с 9 до 5, другим нравится работать иначе. Одним из потенциальных преимуществ гибкого графика является возможность для работников управлять своим днем, когда уровень их производительности может быть наивысшим, что помогает более эффективно управлять своим временем», — считает руководитель исследования Кэн Ли, поддерживая тем самым работу с гибким графиком, которая принесет больше пользы не только сотруднику, но и компании, частью которой он является.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos