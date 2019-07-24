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«Уборка по ночам, непрекращающаяся стирка и большие расходы»: мама 21 ребенка — о своем распорядке дня

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Многодетная семья Рэдфорд

Фото: Instagram
Самому младшему ребенку Рэдфорд всего лишь 8 месяцев, самому старшему — 30 лет. Семья старается как можно больше времени проводить вместе, ходить в кино и каждый год выбираться в отпуск.

Когда окружающие говорят, что дети — цветы жизни, они не уточняют, сколько этого счастья надо, чтобы перестать стремиться к недостижимой идеальной жизни. Как оказалось, чем больше — тем лучше, потому что времени на размышления и метания попросту не останется, тогда то, что есть, и будет считаться как высшее счастье.

Так ли или нет рассуждали Ноэль и Сью Рэдфорды, многодетные родители 21 ребенка, мы не знаем, однако то, что они ни о чем не жалеют — это факт, которым они и поделились с британским изданием Fabelous Digital.

Самые тяжелые времена наступают, когда заканчивается учебный год — 3 месяца летних каникул символизируют бесконечный шум, большие денежные затраты и много дел по дому.

44-летняя Сью и 48-летний Ноэль счастливо живут в Морекамбе, Великобритания, и всегда рады возвращению детей домой. Однако вместе с возросшим числом людей в доме пропорционально растут и другие критерии — например, вместо 250 фунтов стерлингов на покупку еды на неделю уходит 350, уборка происходит только по ночам и занимает 2-3 часа ежедневно, прачечная для семьи становится едва ли не вторым домом из-за количества стирки.

Кроме пособия на детей Сью и Ноэль ничего не получают — самому младшему ребенку по имени Бонни всего лишь 8 месяцев, а самому взрослому, Крису, 30 лет. Также есть три внука, дети 25-летней Софи, — шестилетняя Дейзи, четырехлетняя Эйприл и двухлетний Лев.

Лето в цифрах выглядит не весело: уборка в неделю занимает от 14 до 21 часа, еженедельный счет за еду равен 350 фунтам стерлингов, а поход в кино — 100. Одежда стирается трижды в день в машинке, вместимостью в 18 килограммов — так выглядит жизнь, когда семья в два раза больше футбольной команды.

Однако все живут счастливо: игрушек много, еды хватает, а поездки в отпуск — ежегодная традиция. Пусть за маленькими детьми уследить иногда сложно, на помощь всегда приходят старшие — Рэдфорды стараются как можно чаще проводить время всей семьей и наслаждаться совместным отдыхом и заботами.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram / theradfordfamily

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