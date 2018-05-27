Тысячи людей приняли участие в благотворительном марафоне фонда «Обнаженные сердца»

Фонд «Обнаженные сердца», созданный всемирно известной моделью и филантропом Натальей Водяновой, при поддержке Сбербанка РФ ежегодно проводит благотворительный забег «Бегущие сердца». В этом году участники забега пожертвовали более 40 млн. рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. Более 160 тысяч человек «пробежали со смыслом». По оценке полиции, в Москве в забеге приняли участие более 15000 человек.
Московский марафон прошел в самом сердце столицы — у стен Кремля.
Любой желающий мог принять участие в забеге, а при предварительной регистрации на сайте был доступен выбор дистанции — 4,2 , 10 или 21,1 км. На финише все участники забега получили медали.
Наталья Водянова и Полина Киценко, вновь выступившие организаторами марафона, по традиции обратились к участникам забега.
Среди участников марафона в этом году можно было заметить Эвелину Бледанс, старшего сына Натальи Водяновой Лукаса, Елену Летучую, Дарью Повереннову и многих других знаменитостей.
Сегодня я на благотворительном забеге фонда "Обнаженные сердца". И мы снова показали, что #готовы #открытьсердца детям с особенностями развития! Давно не видела столько радостных эмоций вокруг! Я твердо верю в ценности оптимизма и инклюзивности и считаюважным начинать говорить о том, что спорт объединяет нас всех! А теперь узнала, что @cocacolarus запустила проект #готовы #открытьсердца, которая преследует именно эту цель! Впереди – открытие площадок для детей с особенностями развития, проведение специальных юнифайд-матчей и многое другое. Буду продолжать рассказывать о позитивных проектах! #готовы #открытьсердца #nakedheart #cocacola #бежимсосмыслом #ЗеленыйМарафон #БегущиеСердца #cocacolaбежитсосмыслом
Стоит отметить, что накануне стало известно, что фонд «Обнаженные сердца» получил здание на Новинском бульваре в Москве, где сможет открыть Центр ранней помощи для малышей с особенностями развития, а также обучающий центр для специалистов по работе с «особенными» детьми.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram