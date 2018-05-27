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Тысячи людей приняли участие в благотворительном марафоне фонда «Обнаженные сердца»

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Полина Киценко, Владислав Третьяк, Наталья Водянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Сегодня в 56 городах России, а также Казахстане и Беларуси прошел ежегодный благотворительный «зеленый марафон» «Бегущие сердца».

Фонд «Обнаженные сердца», созданный всемирно известной моделью и филантропом Натальей Водяновой, при поддержке Сбербанка РФ ежегодно проводит благотворительный забег «Бегущие сердца». В этом году участники забега пожертвовали более 40 млн. рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. Более 160 тысяч человек «пробежали со смыслом». По оценке полиции, в Москве в забеге приняли участие более 15000 человек.

Московский марафон прошел в самом сердце столицы — у стен Кремля.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Любой желающий мог принять участие в забеге, а при предварительной регистрации на сайте был доступен выбор дистанции — 4,2 , 10 или 21,1 км. На финише все участники забега получили медали.

Наталья Водянова и Полина Киценко, вновь выступившие организаторами марафона, по традиции обратились к участникам забега.

Полина Киценко, Владислав Третьяк, Наталья Водянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Среди участников марафона в этом году можно было заметить Эвелину Бледанс, старшего сына Натальи Водяновой Лукаса, Елену Летучую, Дарью Повереннову и многих других знаменитостей.

Стоит отметить, что накануне стало известно, что фонд «Обнаженные сердца» получил здание на Новинском бульваре в Москве, где сможет открыть Центр ранней помощи для малышей с особенностями развития, а также обучающий центр для специалистов по работе с «особенными» детьми.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

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