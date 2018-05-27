Тысячи людей приняли участие в благотворительном марафоне фонда «Обнаженные сердца»

Фонд «Обнаженные сердца», созданный всемирно известной моделью и филантропом Натальей Водяновой, при поддержке Сбербанка РФ ежегодно проводит благотворительный забег «Бегущие сердца». В этом году участники забега пожертвовали более 40 млн. рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. Более 160 тысяч человек «пробежали со смыслом». По оценке полиции, в Москве в забеге приняли участие более 15000 человек.

Московский марафон прошел в самом сердце столицы — у стен Кремля.