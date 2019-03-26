Артисты бродвейских мюзиклов вновь приедут в Москву

В скором времени у каждого поклонника театра появится возможность попасть на сцену Бродвея. С 13 по 24 апреля творческая команда бродвейских профессионалов — артистов и постановщиков американской некоммерческой организации The Broadway Dreams Foundation — проведет серию бесплатных мастер-классов, в число которых входят занятия по актерскому мастерству, хореографии и вокалу. Кроме того, в это время ожидаются встречи бродвейских профессионалов с будущими коллегами, студентами театральных вузов, а также журналистами, искусствоведами и всеми, кому небезразличен музыкальный театр.

Главной темой показов в этот раз станет экранизация известных бродвейских мюзиклов и фильмов. В завершении десятидневного курса все участники проекта представят полуторачасовую программу из бродвейских хитов в формате кабаре в Театре МДМ. Труппа покажет российским зрителям яркое представление, в котором примут участие как зарубежные, так и отечественные артисты.

Постановщики шоу постараются осветить более 60 лет истории американского и британского музыкального театра и кино — от классических мюзиклов «Скрипач на крыше», «Американец в Париже», «Мэри Поппинс» до современных «Кордебалет», «Иисус Христос — суперзвезда», «Девять», «Пиаф», «Тарзан», «Чикаго» и «Анастасия».