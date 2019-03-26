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Артисты бродвейских мюзиклов вновь приедут в Москву

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я выбрал вместо рекламы.
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Десятидневные творческие мастерские завершатся 24 апреля двумя театрализованными шоу в Театре МДМ

Фото: Пресс-служба
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Десятидневные творческие мастерские завершатся 24 апреля двумя театрализованными шоу.

В скором времени у каждого поклонника театра появится возможность попасть на сцену Бродвея. С 13 по 24 апреля творческая команда бродвейских профессионалов — артистов и постановщиков американской некоммерческой организации The Broadway Dreams Foundation — проведет серию бесплатных мастер-классов, в число которых входят занятия по актерскому мастерству, хореографии и вокалу. Кроме того, в это время ожидаются встречи бродвейских профессионалов с будущими коллегами, студентами театральных вузов, а также журналистами, искусствоведами и всеми, кому небезразличен музыкальный театр.

Главной темой показов в этот раз станет экранизация известных бродвейских мюзиклов и фильмов. В завершении десятидневного курса все участники проекта представят полуторачасовую программу из бродвейских хитов в формате кабаре в Театре МДМ. Труппа покажет российским зрителям яркое представление, в котором примут участие как зарубежные, так и отечественные артисты.

Постановщики шоу постараются осветить более 60 лет истории американского и британского музыкального театра и кино — от классических мюзиклов «Скрипач на крыше», «Американец в Париже», «Мэри Поппинс» до современных «Кордебалет», «Иисус Христос — суперзвезда», «Девять», «Пиаф», «Тарзан», «Чикаго» и «Анастасия».

«Ставшие традицией ежегодные бесплатные двухнедельные творческие мастерские Broadway Dreams, которые мы проводим в четвертый раз, — это возможность испытать на себе радость творчества и достижения красивого результата посредством изнурительной, но потрясающе интересной работы под руководством тех, для кого настоящие бродвейские подмостки — жизнь. Но мы так же знаем, что кроме таланта и желания настоящему профессионалу нужны знания, навыки, опыт и ежедневная работа. За три года существования творческих мастерских Broadway Dreams более 300 артистов разных уровней и возрастов прошли через профессиональные испытания, после которых одни продолжили свою карьеру на сценах московских театров, а другие получили шанс попасть на Бродвей», — прокомментировал глава компании «Бродвей Москва», театральный продюсер Дмитрий Богачев.

Посетить шоу под руководством опытных американских профессионалов можно будет 24 апреля, но, как напоминают организаторы, из-за большого наплыва поклонников билеты могут быть быстро раскуплены, поэтому лучше позаботиться об этом заранее. Приобрести билеты можно здесь.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: архив пресс-службы

Видео: YouTube

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