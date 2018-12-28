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Тутта Ларсен, Ольга Ломоносова, Светлана Светикова и другие звезды рассказали о шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»

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Тутта Ларсен с детьми

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Звезды побывали на премьере нового сезона шоу Ильи Авербуха и поделились впечатлениями.

В Москве состоялась премьера нового сезона новогоднего шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». В ледовом комплексе «ЦСКА Арена» собрались фигуристы, актеры, музыканты. Гостями вечера стали Тутта Ларсен, Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Анна Уколова с детьми. Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин выступали на льду, а Светлана Светикова и Сергей Ли отвечали за голоса героев.

«Мои дети все два часа спектакля просидели на стульях неподвижно. Даже трехлетний Ваня ни разу не пошевелился за время первого отделения. И мне кажется, это очень здорово. Спектакль не слишком перегружен спецэффектами, но при этом очень интересен, дети его прекрасно воспринимают. Кроме того, немного иначе пересказан сюжет Гофмана, что также добавляет интриги. И, конечно, прекрасная музыка Чайковского, которая, мне кажется, у всех нас в крови. Мне кажется, для детей любого возраста от трех лет этот спектакль прекрасно подходит: и взрослым не скучно и детям понятно все, что происходит. Мы стараемся каждый год ходить на ледовые шоу, но то, что делает Илья - это совершенно новый уровень, потому что он берет классический сюжет, и это такой серьезный вызов. Он каким-то удивительным образом это все превращает в настоящее театральное действие, и при этом сохраняет праздник спорта. "Щелкунчик" - это классика, это очень крутое и известное произведение. Мне кажется, что каждый человек должен обязательно его несколько раз в жизни в разных форматах испытать и ощутить. Но балет, например, для трехлетнего ребенка и даже для восьмилетнего - это слишком взросло и серьезно, а мультик- слишком мало, а вот ледовое шоу в этой постановке- это самое оно. То есть это отличный ключ к следующему "Щелкунчику" уже во взрослом формате"», — поделилась впечатлениями Тутта Ларсен.

«Мы постоянные гости спектаклей Авербуха. Видели его "Ромео и Джульетту", "Алису в стране чудес" и два года назад смотрели "Щелкунчика", но тем не менее с огромным удовольствием пришли и во второй раз. Все его спектакли очень разные, каждый находит для себя что-то свое. Вот, например, сейчас детям очень нравится принцесса Мари, а мне потрясающий Мышиный король в исполнении Ягудина», — прокомментировала Ольга Ломоносова.

«Новый год невозможен без "Щелкунчика". Это очень популярный сюжет и самое успешное мое новогоднее шоу, в любом городе России мы собираем аншлаги. Даже в летнем Сочи "Щелкунчик" всегда встречали овациями. В этом году в месте с Татьяной Анатольевной Тарасовой мы постарались его еще более зрелищным, и динамичным», — пояснил Илья Авербух выбор темы.

«Ледовые шоу Авербуха играют в моей жизни особую роль. Именно на его спектакле "Огни большого города" много лет назад я познакомилась со своим мужем. А исполняя "Щелкунчик" два года назад я узнала, что мы станем родителями во второй раз. Нынешний спектакль для меня первый после декрета. Мы исполняем по три спектакля в день, и малышу, конечно, очень непросто впервые расстаться с мамой. Но я надеюсь, что он постепенно привыкнет, а в некоторые дни я буду брать его с собой за кулисы"», — прокомментировала Светлана Светикова.

«Мы с Татьяной Тотьмяниной с радостью принимаем участие в новогодних постановках. И как родители двух дочек всегда представляем, что играем сейчас не только для всех детей в зале, но и конкретно для них. В "Щелкунчике" мне досталась потрясающая характерная роль Мышиного короля, и я с огромным удовольствием во время спектакля разрешаю детям трогать мою потрясающую серую, практически наполеоновскую шляпу, играю с ними. Главное - не трогайте меня мой длинный крысиный хвост! Все остальное - можно, официальное разрешение Мышиного короля», — шутит Алексей Ягудин.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: Глеб Веременко

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