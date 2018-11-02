Тутта Ларсен, Ольга Ломоносова и другие звезды с детьми побывали на ледовом спектакле Ильи Авербуха

Публика встречала бурными аплодисментами каждый номер, исполняемый известнейшими фигуристами. Главные роли исполнили сразу 6 олимпийских чемпионов: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, а также Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Мировая премьера спектакля состоялась в Сочи год назад, за это время его смогли посмотреть уже свыше 1 миллиона человек, таким образом он стал самым успешным в истории российских ледовых шоу.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Телеканал Ю