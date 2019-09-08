Триумф Хоакина Феникса, эмоции Мика Джаггера и другие подробности церемонии закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля

Киносмотр в Венеции подошел к концу. Церемония закрытия началась с награждения победителей и продолжилась специальным показом триллера Джузеппе Капотонди «Желтовато-красная ересь», главные роли в котором сыграли утонченная голливудская блондинка Элизабет Дебики и легендарный рокер Мик Джаггер. Они с удовольствием появились на красной дорожке и позировали фотографам, причем Мик еще и пританцовывал в своем стиле.
А триумфаторами вечера стали режиссер и главная звезда фильма «Джокер» — Тодд Филлипс и Хоакин Феникс соответственно. Именно этой картине достался «Золотой лев».
Фото: East News
Остальные призы распределились следующим образом: «Серебряного льва» за лучшую режиссуру удостоен Рой Андерссон за фильм «О бесконечности». Специальный приз жюри фестиваля достался Роману Полански за ленту «Дело Дрейфуса». Лучшим актером признан Лука Маринелли («Мартин Иден»), а лучшей актрисой — Ариан Аскариде («Глория Мунди»). Приз за лучший сценарий получил китайский режиссер Юньфань за анимационную ленту «Дом 7 по Черри Лейн».
Текст: Мария Мельникова
Фото: East News
Видео: Youtube.com / La Script
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