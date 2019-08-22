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Третий день музыкального фестиваля в Сочи: хрупкая Гагарина в блестящем мини, Караулова в кроп-топе и широких брюках, Костюшкин с голым торсом и другие звезды

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Полина Гагарина

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

21 августа, стартовавший сразу на двух площадках самый масштабный фестиваль «Звезды Русского Радио», был богат на яркие выступления и незабываемые эмоции.

Несмотря на пасмурную погоду на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола Сочинского морского порта собралось большое количество людей, мечтающих увидеть своих кумиров если не на расстоянии вытянутой руки, но на достаточном, чтобы в подробностях разглядеть каждую деталь гардероба и оценить вокальные данные. Организаторы фестиваля специально выбрали две сцены в самых известных местах города, чтобы каждый желающий смог самостоятельно определить, кого из российских исполнителей они хотели бы увидеть. Особо активные постарались проникнуться атмосферой (и качественным исполнением) на Медальной Площади Олимпийского парка, чтобы успеть попасть еще на площадь Южного Мола Сочинского морского порта, чтобы на хорошей ноте завершить свой вечер.

Слава

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Открывать третий день предстояло жгучей брюнетке певице Славе, которая прямо со сцены объявила, что настолько комфортно чувствует себя в главном городе-курорте России, что даже приобрела здесь квартиру. Для выхода на сцену певица выбрала белоснежный комбинезон на одно плечо, дополнив образ белоснежным тренчем, лаконичными аксессуарами и счастливой улыбкой.

Стас Костюшкин

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Появление группы A-Dessa, казалось, ждали не только прекрасные дамы, но и мужчины. А все потому, что в данном проекте задействован Стас Костюшкин, от которого все ожидают нечто особенное. Певец решил не разочаровывать поклонников и, сорвав с себя рубашку, кинулся со сцены в самую гущу событий. Стас оказался настолько близко к зрителям, что те в полной мере могли оценить его спортивную фигуру и сексуальные «кубики».

Группа «Queens»

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Затем на сцену вышла российская женская поп-группа «Queens» и гости вечера могли отдышаться и перевести дух после жаркого выступления предыдущего исполнителя.

Юлианна Караулова

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Стремительно появившаяся Юлианна Караулова для выхода на сцену выбрала серебристый кроп-топ, широкие белые брюки и жакет в тон. Певица исполнила несколько популярны песен, которые с удовольствием подхватили зрители.

Полина Гагарина

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Исполнитель ST своим выступлением поддержал атмосферу вечера, а появление стройной и стильной Полины Гагариной, кажется, ждали абсолютно все присутствующие. Певица эффектно позировала фотографам и отвечала на каверзные вопросы. Так, например, Полина рассказала журналисту издания Passion.ru, что оставаться в форме ей помогает большой объем работы. Без спорта, разумеется тоже не обошлось, однако именно большая занятость позволяет ей так превосходно выглядеть. Кроме того, мама двоих детей призналась, что время «на себя» она может найти только ночью, когда дети спят., хотя Полине в вопросах воспитания детей помогает не только супруг Дмитрий Исхаков, но и близкие люди. Для выступления Гагарина выбрала дерзкое блестящее мини, благодаря чему, стройная исполнительница выглядела еще более хрупкой и изящной.

Леонид Агутин и Владимир Пресняков

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Что касается площади Южного Мола Сочинского морского порта, то здесь можно было услышать потрясающий дуэт влюбленных и счастливых Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Завершали вечер проникновенные композиции от Леонида Агутина, исполнение которых сопровождалось раскатами грома, грозой и сильным тропическим ливнем.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

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