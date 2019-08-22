Третий день музыкального фестиваля в Сочи: хрупкая Гагарина в блестящем мини, Караулова в кроп-топе и широких брюках, Костюшкин с голым торсом и другие звезды

Исполнитель ST своим выступлением поддержал атмосферу вечера, а появление стройной и стильной Полины Гагариной, кажется, ждали абсолютно все присутствующие. Певица эффектно позировала фотографам и отвечала на каверзные вопросы. Так, например, Полина рассказала журналисту издания Passion.ru, что оставаться в форме ей помогает большой объем работы. Без спорта, разумеется тоже не обошлось, однако именно большая занятость позволяет ей так превосходно выглядеть. Кроме того, мама двоих детей призналась, что время «на себя» она может найти только ночью, когда дети спят., хотя Полине в вопросах воспитания детей помогает не только супруг Дмитрий Исхаков, но и близкие люди. Для выступления Гагарина выбрала дерзкое блестящее мини, благодаря чему, стройная исполнительница выглядела еще более хрупкой и изящной.