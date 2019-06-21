Трехэтажный торт, готические костюмы и выступление барабанщиков: дочь певицы Валерии с размахом отметила день рождения в караоке

В минувший четверг в караоке-баре «FORТЕПЬЯНО» дочь певицы Валерии отметила 26-й день рождения. Праздновали с размахом и до самого утра: необычный торт, актеры в костюмах с готической тематикой, десятки гостей, яркое выступление барабанщиков.

Поздравить молодую певицу, выступающую под псевдонимом SHENA?, приехали мама с супругом, Саша Спилберг, Анна Белан, Лаура Джугелия и другие.

Вечеринку совместили с презентацией треков из нового авторского альбома «8 грех».