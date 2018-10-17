Топ-модель Барбара Палвин представила в Москве парфюмерную новинку

Рекламная кампания нового аромата вписывается в традиционную легенду: каждая девушка — современная принцесса, которая легко может заставить весь мир вращаться вокруг нее. Вселенная Les Belles de Nina — трио подруг-принцесс, образы которых идеально воплотили модели Эстелла Боэрсма — в роли Nina, Соня Бен Аммар — Luna и Барбара Палвин — Bella.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / NINA RICCI