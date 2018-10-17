Топ-модель Барбара Палвин представила в Москве парфюмерную новинку

17 октября в московской галерее Гари Татинцяна прошла закрытая вечеринка Princess Party, посвященная запуску нового аромата Bella из вселенной Les Belles de Nina парфюмерного бренда Nina Ricci. Почетной гостьей мероприятия стала известная модель Барбара Палвин, которая стала лицом аромата в рекламной кампании.
Познакомиться с Барбарой и оценить новинку пришли многие российские знаменитости: Алена Шишкова, Маша Цигаль, Наталья Лесниковская, Тата Бондарчук, Мария Лемешева и другие.
Рекламная кампания нового аромата вписывается в традиционную легенду: каждая девушка — современная принцесса, которая легко может заставить весь мир вращаться вокруг нее. Вселенная Les Belles de Nina — трио подруг-принцесс, образы которых идеально воплотили модели Эстелла Боэрсма — в роли Nina, Соня Бен Аммар — Luna и Барбара Палвин — Bella.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / NINA RICCI