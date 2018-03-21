Где Толкалина, Вербицкая и другие звезды делают мейк и укладку
Вчера вечером знаменитости собрались на вечеринке по случаю 15-летия популярного и любимого многими салона красоты «Саванна».
Пятнадцать лет назад бизнес-леди Лана Шаташвили открыла в центре Москвы салон красоты «Саванна», с тех пор он набрал немалую популярность не только среди простых горожанок, но и у знаменитостей.
Звездные подруги Ланы с удовольствием пришли поздравить ее салон с днем рождения, сфотографироваться на фоне удивительной стены из цветов и обсудить последние новости.
Среди гостей были замечены Любовь Толкалина, Алена Свиридова, Эвелина Бледанс, Екатерина Одинцова, Лариса Вербицкая и другие селебрити.
Фото: пресс-служба
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