Где Толкалина, Вербицкая и другие звезды делают мейк и укладку

Пятнадцать лет назад бизнес-леди Лана Шаташвили открыла в центре Москвы салон красоты «Саванна», с тех пор он набрал немалую популярность не только среди простых горожанок, но и у знаменитостей.

Звездные подруги Ланы с удовольствием пришли поздравить ее салон с днем рождения, сфотографироваться на фоне удивительной стены из цветов и обсудить последние новости.