Толкалина — в total black, Савельева с мужем — в family look и другие звезды на закрытом показе «Спенсер»

Среди первых зрителей в кинотеатре отметились Любовь Толкалина, Саша Савельева со своим мужем Кириллом Сафоновым, Янина Студилина, Ян Гэ и многие другие.

43-летняя актриса Любовь Толкалина пришла впервые посмотреть фильм про судьбу принцессы Дианы, облачившись полностью в черный цвет. Платье миди идеально подчеркнуло стройную фигуру звезды сериала «Девочки не сдаются».

Саша Савельева и Кирилл Сафонов также предпочли сдержанные оттенки в своих образах. Экс-солистка группы «Фабрика» посетила мероприятие в пиджаке в мелкую клетку с позолоченными пуговицами, который выигрышно смотрелся на фоне черных оттенков, преобладающих в ее образе. Супруг певицы был в черной водолазке и брюках серого цвета.

А вот звезда сериала «Остров» Янина Студилина скромничать не стала. 36-летняя актриса пришла на премьеру фильма о Диане Спенсер в образе принцессы — атласном платье кремово-розового оттенка с объемными плечами.