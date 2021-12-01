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Толкалина — в total black, Савельева с мужем — в family look и другие звезды на закрытом показе «Спенсер»

30 ноября в кинотеатре «Москва» журнал InStyle с торговой галереей SEASONS при поддержке кинопрокатной компании «Белые Ночи» провели закрытый предпремьерный показ фильма «Спенсер» Пабло Ларраина. Впервые картину представили в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2021 года.
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Любовь Толкалина

Фото: Пресс-служба

Среди первых зрителей в кинотеатре отметились Любовь Толкалина, Саша Савельева со своим мужем Кириллом Сафоновым, Янина Студилина, Ян Гэ и многие другие.

43-летняя актриса Любовь Толкалина пришла впервые посмотреть фильм про судьбу принцессы Дианы, облачившись полностью в черный цвет. Платье миди идеально подчеркнуло стройную фигуру звезды сериала «Девочки не сдаются».

Саша Савельева и Кирилл Сафонов также предпочли сдержанные оттенки в своих образах. Экс-солистка группы «Фабрика» посетила мероприятие в пиджаке в мелкую клетку с позолоченными пуговицами, который выигрышно смотрелся на фоне черных оттенков, преобладающих в ее образе. Супруг певицы был в черной водолазке и брюках серого цвета.

А вот звезда сериала «Остров» Янина Студилина скромничать не стала. 36-летняя актриса пришла на премьеру фильма о Диане Спенсер в образе принцессы — атласном платье кремово-розового оттенка с объемными плечами.

Янина Студилина

Янина Студилина

Фото: Пресс-служба

Однако всех переиграла актриса «Гоголь-центра» Ян Гэ — звезда фильма «Выйти нельзя остаться» выбрала свойственные ее стилю яркие оттенки для своего наряда. Джинсовый костюм с принтом в виде художественного произведения девушка скомбинировала с укороченным топом с откровенным вырезом и кроссовками белого цвета.

Ян Гэ

Ян Гэ

Фото: Пресс-служба

Посмотреть фильм о тяжелых взаимоотношениях принцессы Дианы и королевской семьи вы сможете в кинотеатрах России с 9 декабря 2021 года.

Фото: пресс-служба

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