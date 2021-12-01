Толкалина — в total black, Савельева с мужем — в family look и другие звезды на закрытом показе «Спенсер»
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Фото: Пресс-служба
Среди первых зрителей в кинотеатре отметились Любовь Толкалина, Саша Савельева со своим мужем Кириллом Сафоновым, Янина Студилина, Ян Гэ и многие другие.
43-летняя актриса Любовь Толкалина пришла впервые посмотреть фильм про судьбу принцессы Дианы, облачившись полностью в черный цвет. Платье миди идеально подчеркнуло стройную фигуру звезды сериала «Девочки не сдаются».
Саша Савельева и Кирилл Сафонов также предпочли сдержанные оттенки в своих образах. Экс-солистка группы «Фабрика» посетила мероприятие в пиджаке в мелкую клетку с позолоченными пуговицами, который выигрышно смотрелся на фоне черных оттенков, преобладающих в ее образе. Супруг певицы был в черной водолазке и брюках серого цвета.
А вот звезда сериала «Остров» Янина Студилина скромничать не стала. 36-летняя актриса пришла на премьеру фильма о Диане Спенсер в образе принцессы — атласном платье кремово-розового оттенка с объемными плечами.
Фото: Пресс-служба
Однако всех переиграла актриса «Гоголь-центра» Ян Гэ — звезда фильма «Выйти нельзя остаться» выбрала свойственные ее стилю яркие оттенки для своего наряда. Джинсовый костюм с принтом в виде художественного произведения девушка скомбинировала с укороченным топом с откровенным вырезом и кроссовками белого цвета.
Фото: Пресс-служба
Посмотреть фильм о тяжелых взаимоотношениях принцессы Дианы и королевской семьи вы сможете в кинотеатрах России с 9 декабря 2021 года.
Фото: пресс-служба