Толкалина в шелковом топе и Вилкова в наряде спортшик посетили премьеру аудиоспектакля

Аудиоспектакль приглашает зрителей в путешествие на 65 лет назад — в эпоху оттепели, когда по воле семерых свободных молодых художников родился «Современник». Это семь монологов о свободе: внешней и внутренней, свободе думать и чувствовать, быть собой, не делать того, что не хочешь делать. Это спектакль о том, как юность органически не переносит фальши, бросает вызов привычной системе организации театрального дела и меняет ее.

Спектакль доступен для бесплатного прослушивания с 1 мая. Для того, чтобы начать спектакль, скачайте мобильное приложение Мобильного художественного театра – «МХТ» в Appstore или Google Play и наденьте наушники.