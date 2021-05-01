Толкалина в шелковом топе и Вилкова в наряде спортшик посетили премьеру аудиоспектакля
Фото: Максим Кашин
В пятницу, 30 апреля, российские знаменитости собрались в театре «Современник» и «Мобильном художественном театре», чтобы первыми посмотреть аудиоспектакль «Ненапрасная юность», посвященный основателям театра Олегу Ефремову, Галине Волчек, Олегу Табакову, Евгению Евстигнееву, Игорю Кваше, Лилии Толмачевой и Виктору Сергачеву.
На мероприятии присутствовали Любовь Толкалина, Таисия Вилкова, Павел Каплевич, Михаил Зыгарь, Никита Ефремов, Анастасия Докучаева, Polina, Дмитрий А. Быков, Ирина Йовович, Ирина Чайковская, Алена Чехова, Алия Григ, Светлана Арчи, Антон Азаров, Жан-Мишель Щербак, Тереза Диуро и другие.
Любовь Толкалина и Таисия Вилкова, не сговариваясь, оделись в стиле спортшик. Любовь вписала в образ элегантный шелковый топ.
Фото: Максим Кашин
Таисия - дополнила наряд массивной обувью.
Фото: Максим Кашин
Аудиоспектакль приглашает зрителей в путешествие на 65 лет назад — в эпоху оттепели, когда по воле семерых свободных молодых художников родился «Современник». Это семь монологов о свободе: внешней и внутренней, свободе думать и чувствовать, быть собой, не делать того, что не хочешь делать. Это спектакль о том, как юность органически не переносит фальши, бросает вызов привычной системе организации театрального дела и меняет ее.
Спектакль доступен для бесплатного прослушивания с 1 мая. Для того, чтобы начать спектакль, скачайте мобильное приложение Мобильного художественного театра – «МХТ» в Appstore или Google Play и наденьте наушники.
Фото: пресс-служба, фотограф Максим Кашин