Тодоренко — с мужем и сыном, а Киркоров — с детьми и их друзьями: как прошла премьера юбилейного фильма Disney
Одной из первых на мероприятии появилась Эвелина Бледанс, которая пришла вместе с сыном Семеном.
В этот вечер звездные гости появлялись в компании своих детей, причем некоторые выходы были неожиданными для зрителей и журналистов. Так, музыкант Шура из группы «Би-2» пришел на премьеру с дочерью Евой и сыном Оливером, а актриса Анна Цуканова-Котт показала повзрослевшего сына, который не только очень похож на знаменитую маму, но и заметно стал выше ее. Анна также взяла с собой дочь Лею, с которой стала выходить в свет совсем недавно.
Самым ярким в этот вечер, как всегда, был Филипп Киркоров, который взял на премьеру не только своих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, — но и их друзей. Король отечественной поп-музыки примерил дорогой наряд, который стоит почти миллион рублей. Ничуть не уступает Филиппу Бедросовичу и его дочь — Алла-Виктория растет настоящей модницей.
Самыми последними на красивом и сказочном пресс-волле появились Регина Тодоренко и Тимур Родригез со своими семьями. Телеведущую пришли поддержать не только муж, певец Влад Топалов, и сын Майкл, но и сестра певца Алина Топалова с дочкой, а также Михаил Топалов.
Регина отметила, что рада сотрудничать с Тимуром вот уже три года. Как известно, они сидели в креслах членов жюри в шоу «Маска». Телеведущая также поблагодарила всю съемочную группу и тех, кто помогал создавать русский дубляж.
Тодоренко призналась, что порой ей было сложно озвучивать своего персонажа, так как мешали брекеты, которые она носит почти год.
«Я очень старалась, артикулировала и очень прониклась самой героиней. Я сопереживала ей, волновалась вместе с ней, радовалась, плакала», — призналась Регина.
Тимур в шутку сказал, что был очень тяжелый и серьезный кастинг, в результате которого выбрали людей, носящих брекеты. А если говорить серьезно, то, по словам актера, голоса претендентов отправляли в главный офис Disney, где руководство решало, могут ли они производить дубляж или нет.
Премьерный показ также посетили Согдиана, Денис Косяков, Егор Дружинин, Илья Бачурин и многие другие.
По сюжету семья Мадригаль, пережившая трудные времена, обладает необычными способностями: кто-то может с легкостью поднимать дома, а кто-то разговаривать с животными. Но лишь одна Мирабель не имеет никакого дара, о чем некоторые члены семьи не забывают ей напоминать.
Однако со временем одаренные люди начинают утрачивать свои силы, а чудесное место Энканто находится в опасности. Спасти семью Мадригаль может только один человек — и это Мирабель. Но прежде чем это сделать, она должна помириться с одним очень важным в ее жизни человеком.
Удастся ли юной девушке сохранить чудесные и необычным способности членов семьи и их дом? Об этом зрители смогут узнать, посмотрев мультфильм, который выходит в широкий прокат 25 ноября.