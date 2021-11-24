Тодоренко — с мужем и сыном, а Киркоров — с детьми и их друзьями: как прошла премьера юбилейного фильма Disney

Премьерный показ также посетили Согдиана, Денис Косяков, Егор Дружинин, Илья Бачурин и многие другие.

По сюжету семья Мадригаль, пережившая трудные времена, обладает необычными способностями: кто-то может с легкостью поднимать дома, а кто-то разговаривать с животными. Но лишь одна Мирабель не имеет никакого дара, о чем некоторые члены семьи не забывают ей напоминать.

Однако со временем одаренные люди начинают утрачивать свои силы, а чудесное место Энканто находится в опасности. Спасти семью Мадригаль может только один человек — и это Мирабель. Но прежде чем это сделать, она должна помириться с одним очень важным в ее жизни человеком.

Удастся ли юной девушке сохранить чудесные и необычным способности членов семьи и их дом? Об этом зрители смогут узнать, посмотрев мультфильм, который выходит в широкий прокат 25 ноября.