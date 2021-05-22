Тодоренко без Топалова, Повереннова с мужем и другие звезды на премьере фильма «Сахаров. Две жизни»

В пятницу, 21 мая, российские знаменитости собрались в кинотеатре «Художественный» - там, в рамках благотворительного вечера Чулпан Хаматовой, состоялась премьера документального фильма «Сахаров. Две жизни». В зале были замечены Регина Тодоренко, Дарья Повереннова и ее супруг, Дарья Калмыкова с сыном, Влад Лисовец, Кирилл Серебренников, Рома Зверь, Александр Горчилин, Сарик Андреасян и Лиза Моряк, Михаил Козырев и другие.

Регина Тодоренко пришла на премьеру в черном: брюки-кюлоты и свободного кроя рубашку она дополнила массивной цепью, крупными серьгами (скорее всего, клипсами), лаковыми ботинками и сумочкой Yves Saint Laurent.