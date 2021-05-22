Тодоренко без Топалова, Повереннова с мужем и другие звезды на премьере фильма «Сахаров. Две жизни»
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В пятницу, 21 мая, российские знаменитости собрались в кинотеатре «Художественный» - там, в рамках благотворительного вечера Чулпан Хаматовой, состоялась премьера документального фильма «Сахаров. Две жизни». В зале были замечены Регина Тодоренко, Дарья Повереннова и ее супруг, Дарья Калмыкова с сыном, Влад Лисовец, Кирилл Серебренников, Рома Зверь, Александр Горчилин, Сарик Андреасян и Лиза Моряк, Михаил Козырев и другие.
Регина Тодоренко пришла на премьеру в черном: брюки-кюлоты и свободного кроя рубашку она дополнила массивной цепью, крупными серьгами (скорее всего, клипсами), лаковыми ботинками и сумочкой Yves Saint Laurent.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Дарья Повереннова и ее муж Андрей Шаронов оделись в одном стиле. На актрисе был элегантный брючный костюм серого цвета с кожаными деталями, на ее супруге - классический костюм в тон.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Хозяйка вечера, актриса Чулпан Хаматова была в черном брючном костюме и футболке с изображением академика Сахарова - такой же, как на команде фильма.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Фильм о жизни Андрея Дмитриевича Сахарова был снят к столетию академика. «Сахаров. Две жизни» — уникальный документально-игровой фильм о разных этапах жизни советского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии мира.
«При создании картины использовались современные технологические достижения, исполнитель главной роли Алексей Усольцев был помещен в околотеатральное пространство-трансформер. Это позволило создать картину, ставшую удивительным сплавом кино, документальной хроники, виртуальной реальности и театральной постановки», — сообщает пресс-релиз.
Фильм доступен для просмотра на онлайн-платформе KION.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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