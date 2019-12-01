Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»

Америка, 1880 год. Мир освещается огнём, механизмы приводятся в движение паром или приложением силы. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд прорывных открытий, среди которых постоянный ток и изобретение лампы накаливания. Пока он встречается с инвесторами, инженер Джордж Вестингауз, сколотивший состояние на патенте тормозов для поездов, видит больше преимуществ в использовании переменного тока. Кроме того, недальновидный бизнесмен Эдисон берёт на работу простым инженером эмигранта Николу Теслу, и не увидев в его идеях потенциала, вскоре теряет ценного сотрудника. Соревнование за электрификацию американских городов — война постоянного и переменного токов продолжается.