Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
30 ноября в Москве состоялся закрытый показ нового фильма «Война токов». На суд зрителей, среди которых были замечены Сергей Кристовский с супругой, актрисой Натальей Земцовой, Яна Кошкина и другие, ленту с Бенедиктом Камбербэтчем и Томом Холландом представил продюсер картины Тимур Бекмамбетов.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Америка, 1880 год. Мир освещается огнём, механизмы приводятся в движение паром или приложением силы. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд прорывных открытий, среди которых постоянный ток и изобретение лампы накаливания. Пока он встречается с инвесторами, инженер Джордж Вестингауз, сколотивший состояние на патенте тормозов для поездов, видит больше преимуществ в использовании переменного тока. Кроме того, недальновидный бизнесмен Эдисон берёт на работу простым инженером эмигранта Николу Теслу, и не увидев в его идеях потенциала, вскоре теряет ценного сотрудника. Соревнование за электрификацию американских городов — война постоянного и переменного токов продолжается.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube
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