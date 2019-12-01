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Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тимур Бекмамбетов

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В Москве прошел премьерный показ нового фильма.

30 ноября в Москве состоялся закрытый показ нового фильма «Война токов». На суд зрителей, среди которых были замечены Сергей Кристовский с супругой, актрисой Натальей Земцовой, Яна Кошкина и другие, ленту с Бенедиктом Камбербэтчем и Томом Холландом представил продюсер картины Тимур Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Америка, 1880 год. Мир освещается огнём, механизмы приводятся в движение паром или приложением силы. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд прорывных открытий, среди которых постоянный ток и изобретение лампы накаливания. Пока он встречается с инвесторами, инженер Джордж Вестингауз, сколотивший состояние на патенте тормозов для поездов, видит больше преимуществ в использовании переменного тока. Кроме того, недальновидный бизнесмен Эдисон берёт на работу простым инженером эмигранта Николу Теслу, и не увидев в его идеях потенциала, вскоре теряет ценного сотрудника. Соревнование за электрификацию американских городов — война постоянного и переменного токов продолжается.

В широкий прокат фильм «Война токов» выйдет 5 декабря. Билеты в кино вы можете купить здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube

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