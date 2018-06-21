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Тимати впервые за долгое время вывел в свет возлюбленную Анастасию Решетову

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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тимати и Анастасия Решетова

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Рэпер Тимати и его девушка, модель Анастасия Решетова, позировали фотографам вместе на вечеринке-презентации новой модели часов Chanel.

Светская Москва продолжает собираться на летних вечеринках и мероприятиях, несмотря на разгар чемпионата мира по футболу. 20 июня множество звездных гостей приехало на презентацию новой модели часов Chanel — Code Coco в бутик Aizel.

Особое внимание к себе привлекла красивая пара Тимати и Анастасии Решетовой. Влюбленные довольно редко появляются вместе на публике, поэтому в этот вечер от них невозможно было отвести взгляд. Позже Тимати со своим подопечным Егором Кридом выступили на сцене с несколькими хитами, а Анастасия поддерживала бойфренда, зажигая в зале.

Также на вечеринке были замечены Яна Рудковская, Виктория Лопырева, Анастасия Задорина, Эвелина Хромченко, Наталья Рудова, Надежда Сысоева и другие известные модники и модницы.

Фото: пресс-служба

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