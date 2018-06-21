Тимати впервые за долгое время вывел в свет возлюбленную Анастасию Решетову

Особое внимание к себе привлекла красивая пара Тимати и Анастасии Решетовой. Влюбленные довольно редко появляются вместе на публике, поэтому в этот вечер от них невозможно было отвести взгляд. Позже Тимати со своим подопечным Егором Кридом выступили на сцене с несколькими хитами, а Анастасия поддерживала бойфренда, зажигая в зале.

Также на вечеринке были замечены Яна Рудковская, Виктория Лопырева, Анастасия Задорина, Эвелина Хромченко, Наталья Рудова, Надежда Сысоева и другие известные модники и модницы.

Фото: пресс-служба